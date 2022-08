La modalità classificata Multiversus è uscita? Spiegazione del rilascio della stagione 1

La modalità classificata MultiVersus fa parte del grande aggiornamento della Stagione 1 e i fan vogliono sapere quando possono iniziare a giocarci.

Molti si aspettavano che fosse disponibile dopo aver scaricato la nuova patch oggi, con il Battle Pass ora disponibile per lo sblocco.

Ecco tutto ciò che sappiamo sul lancio della Stagione 1 di Multiversus e su cosa accadrà dopo il popolare picchiaduro free-to-play.

La modalità classificata Multiversus è uscita?

Warner Bros Games ha confermato che la modalità classificata MultiVersus non è disponibile oggi, 15 agosto 2022.

La notizia è stata confermata dal game director, che ha rivelato che i fan avrebbero aspettato ancora un po’ per godersela. Sulla base di quanto è stato condiviso finora, la modalità classificata Multicontro sarà disponibile per giocare durante la Stagione 1.

Tony Huynh di MultiVersus ha pubblicato su Twitter: “Ci sarà un momento durante la stagione quando uscirà la classifica, ma non oggi”.

Quindi, per ora, la modalità classificata MultiVersis rimarrà disattivata come opzione fino a quando Warner Bros Games non rivelerà di più sui suoi piani per la prima stagione. Va notato che il nuovo Battle Pass è ora disponibile e sarà seguito dal rilascio del primo nuovo personaggio stagionale del gioco a fine mese.

Morty verrà aggiunto come personaggio giocabile il 23 agosto, il che significa che i fan hanno un’intera settimana da aspettare prima che si unisca con Plumbus in mano. Va anche notato che questa settimana verrà rilasciata una seconda patch per MultiVersus, ma non è chiaro cosa cambierà nel gioco. Le note sulla patch suggeriscono che verranno apportate ulteriori modifiche al personaggio, dicendo ai fan in una nuova dichiarazione questa settimana:

“La patch arriverà in due parti. Il primo sarà il 15 agosto, e il secondo arriverà poco dopo (si spera nei prossimi giorni). Quindi non tutte le modifiche, ma la maggior parte saranno nella patch del 15 agosto.

“Siamo rimasti sbalorditi dal tuo amore e dal tuo entusiasmo per MultiVersus e pensiamo che apprezzerai davvero tutte le chicche della Stagione 1, inclusi i nuovi personaggi come Rick, Morty, Black Adam e Stripe, nuovi cosmetici, nuove modalità (Classic Arcade e Classificata), oltre a premi premium.

Il team di supporto di MultiVersus ha anche confermato che Black Adam e Stripe di Gremlins verranno aggiunti anche durante la stagione 1, insieme a Rick Sanchez.

