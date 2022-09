La missione per salvare KeyForge, il primo CCG generato proceduralmente

La storia di KeyForge è strano. Il gioco di carte collezionabili è arrivato con molto clamore nel 2018 (incluso da noi), vantando un algoritmo procedurale in grado di generare da solo circa 32 miliardi di mazzi di carte differenti. Il fascino era il suo fattore di sorpresa, dal momento che nemmeno gli sviluppatori del gioco sapevano cosa c’era dentro ogni scatola. L’editore Fantasy Flight Games ha rapidamente preso piede nei negozi di hobby e ha stabilito un nascente circuito di gioco organizzato; il gioco sembrava destinato a diventare il prossimo grande CCG. Poi, a settembre 2021, l’editore ha annunciato di non essere più in grado di produrre più carte.

Il messaggio in quel momento era criptico. Fantasy Flight ha semplicemente affermato che il sofisticato algoritmo del gioco era “rotto” e che doveva essere ricostruito “da zero”. Questo può certamente essere vero. Ma c’era un problema molto più grande, ha affermato Christian Petersen, il co-fondatore dell’azienda, in una recente intervista con Polygon: tutti gli ingegneri del software che hanno contribuito a creare l’algoritmo in primo luogo ora lavoravano per un’altra azienda.

Petersen ha fondato Fantasy Flight nel 1995. L’editore con sede nel Minnesota si è guadagnato un nome con il gioco di strategia di Petersen, Impero del Crepuscolo, ampiamente considerato uno dei giochi da tavolo più grandi e complessi mai realizzati. Quell’unico gioco super popolare ha dato origine a una delle prime case editrici da tavolo negli Stati Uniti, responsabile di KeyForge ovviamente, ma anche per altri giochi basati su franchise come Star Wars e Il Signore degli Anelli e molti altri classici moderni ideati dai suoi stessi team creativi.

Nel 2014 Asmodee, una grande multinazionale con dozzine di giochi da tavolo popolari sotto il suo ombrello, si è impossessata di Fantasy Flight. Petersen se ne andò non molto tempo dopo per avviare una nuova attività chiamata Strange Stars. Gli ingegneri che avrebbero potuto aiutare a ricostruire KeyForge per Asmodee ora lavorava per lui. Quindi, ha fatto quello che farebbe qualsiasi buon uomo d’affari: ha fatto un’offerta per riacquistare i diritti KeyForge.

“Asmodee ha ritardato di nuovo per altri sei mesi circa”, ha detto Petersen. “Forse non gli piaceva la quantità di denaro che ero disposto a pagare. Alla fine, sono tornati e abbiamo fatto l’accordo questo giugno”.

Ora Petersen, che ha trascorso gli ultimi anni, tra le altre cose, a sviluppare software e sistemi di produzione per l’industria dei giochi da tavolo, è tornato nel mondo dell’editoria. Il suo primo prodotto si chiama KeyForge: Venti di scambioe al momento della pubblicazione ha guadagnato più di $ 1 milione in crowdfunding su Gamefound.

Sono abbastanza soldi per ricostruire l’algoritmo e rimandare il gioco in libertà? Solo Petersen lo sa per certo. In ogni caso, ha detto a Polygon che crede fermamente KeyForge vale ancora la pena salvarlo. Così fa anche il nuovo produttore del gioco, Michael Hurley. Anche un veterano di Fantasy Flight Games, era tra i dirigenti nella stanza quando il co-creatore Richard Garfield (Magia: The Gathering) per prima cosa ha lanciato un prototipo usando — cos’altro? — un foglio di calcolo Microsoft Excel altamente modificato.

“Là [were] un sacco di macro”, ha detto Hurley, tirando fuori le parole per enfatizzare la dimensione del file coinvolto. “Conteneva un elenco di tutti i nomi di carte che [Garfield] aveva progettato per il gioco. […] Quando voleva creare un mazzo, eseguiva solo alcuni script e in pratica generava un elenco di carte che erano all’interno del mazzo. [Then] estraeva le carte che il foglio di calcolo diceva loro di estrarre e poi le metteva insieme.

“Lo avrebbe fatto ripetutamente finché non l’avrebbe fatto […] un paio di dozzine di diversi prototipi di mazzi che aveva generato in questo modo.

Ma, nel design originale, non tutti i mazzi funzionavano davvero molto bene.

“Inizialmente voleva che tutti i mazzi lo fossero completamente casuale”, ha detto Petersen, “in modo che tu non abbia idea di cosa ottieni. Ma abbiamo detto: ‘No, non funzionerà perché ci sarà una tale variazione in ciò che ottieni che sarà un problema per i giocatori'”.

Ciò con cui sono finiti è stato un sistema molto più strutturato – ricetta è probabilmente la parola migliore – per la creazione del mazzo. Il KeyForge gli algoritmi, nuovi e vecchi, funzionano entrambi allo stesso modo. Per prima cosa pescano 12 carte esistenti da ciascuna delle tre case, che sono fazioni tematiche che danno consistenza alla tradizione del gioco. Il mazzo riceve quindi un nome e un’immagine unica sul retro di ogni carta, generata in modo simile dallo stesso algoritmo. Ma non tutti i mazzi sono creati allo stesso modo, e i mazzi più potenti vengono adattati (una specie di punteggio di handicap nel golf) per il gioco competitivo.

Ma ogni tanto l’algoritmo fa qualcosa di insolito, creando una carta ultra rara chiamata anticonformista. Questa è una carta originariamente progettata per far parte di una casa, ma trasformata per far parte di un’altra. Gli anticonformisti ottengono persino il proprio simbolo stampato sul bordo per richiamarli. Se presenti in un mazzo unico, gli anticonformisti possono diventare il fulcro di strategie potenti e inaspettate che possono essere difficili da contrastare per altri mazzi.

Petersen afferma che il progetto per ricostruire l’algoritmo sta procedendo bene e che dovrebbe essere pronto in tempo per il prossimo lotto di carte generate proceduralmente, anticonformisti e tutto il resto, in scadenza con KeyForge: Venti di scambio nel gennaio 2023. Sarà abbastanza presto per dare al gioco una seconda possibilità di successo? Rimane fiducioso, ma pragmatico.

“La grande domanda è: il pubblico è ancora in giro?” ha detto Petersen. “È molto difficile rilanciare una partita infortunata. È quasi impossibile. Ho avuto molte volte nella mia carriera in cui abbiamo [have said], ‘Questo gioco è stato ferito. Sta zoppicando. È per lo più morto. E amiamo il gioco, pensiamo che sia davvero fantastico. Ma cosa possiamo fare?’ Nella maggior parte delle situazioni non ne vale la pena. […] Perché provare a farla rivivere [when it] semplicemente non ha senso economico?

La campagna di crowdfunding termina il 26 settembre. Tuttavia, aspettati che i preordini si aprano subito dopo la fine e che continuino per molti mesi fino al rilascio.