La mappa Deston di PUBG Battlegrounds è ora su PC, insieme a nuovi aggiornamenti

Campi di battaglia di PUBGLa mappa più recente, Deston, è qui. L’ultimo campo di battaglia è il primo ad essere rilasciato da quando il gioco è diventato free-to-play all’inizio di quest’anno. La nuova mappa ha anche un nuovo trailer, che PUBG Studios ha presentato in anteprima mercoledì. Deston è ora disponibile per i giocatori su PC, mentre i giocatori su console dovranno aspettare fino al 21 luglio per giocare.

Deston è ambientato in una città che è stata allagata da un enorme uragano, che le conferisce un mix di ricca vegetazione in alcune aree e enormi città in altre. Tra i centri urbani della mappa c’è Ripton, un’area del centro che presenta uno dei più grandi sprawl del gioco, pur essendo parzialmente sommersa dall’acqua. La città comprende anche il grattacielo più alto PUBG storia.

Per aiutare i giocatori ad affrontare le nuove altezze della mappa, PUBG Studios ha anche introdotto nuovi dispositivi chiamati Ascenders, essenzialmente zipline verticali e meccanizzate che possono portare automaticamente i giocatori in cima o in fondo a edifici e grattacieli. Sono fondamentalmente ascensori, tranne che senza pareti, soffitto o pavimento. La mappa include anche nuovi veicoli, come la Pillar Car, e nuove armi, come l’MP9 SMG e il fucile 012.

Deston sarà un aggiornamento completamente gratuito che va di pari passo con l’ultima patch del gioco. C’è anche un nuovo Survivor Pass che i giocatori possono acquistare, consentendo loro di sbloccare nuovi oggetti cosmetici. PUBG Studios descrive in dettaglio ulteriori modifiche rispetto all’aggiornamento nelle ultime note sulla patch del gioco.