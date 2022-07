La lotteria Xbox Series X a tema Mjolnir porta Thor’s Hammer nel tuo salotto

Ci sono state molte console in edizione speciale rilasciate nel corso degli anni. Alcuni di loro potrebbero cadere nell’infamia come alcune delle console più brutte per arrivare sul mercato, mentre altri saranno guardati con affetto negli anni lungo la strada. Diamine, alcune di quelle edizioni speciali potrebbero costare un bel soldo ai collezionisti in questo momento. Xbox ha appena annunciato una delle console in edizione speciale più belle che abbiamo visto e sarà molto difficile ottenerne una.

Sul suo account Twitter, Xbox ha annunciato un omaggio per un’edizione speciale Xbox Series X a tema Mjolnir. La console è un oggetto promozionale incrociato per il film in uscita Thor Amore e Tuono. Puoi dare un’occhiata a Xbox progettata attorno al martello di Thor nel Tweet qui sotto.