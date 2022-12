La guerra di Elite Dangerous contro i Thargoid sta andando davvero male

Una massiccia invasione da parte di forze aliene conosciute come i Thargoid in Elite Pericoloso ha fazioni guidate dai giocatori che si rimescolano questa settimana. Mercoledì, i designer di Frontier Developments hanno rilasciato un chiarimento su come gestiscono le cose dietro le quinte. Di conseguenza, molti giocatori sentono che lo sforzo che hanno fatto durante la prima settimana dell’invasione è stato sprecato. Almeno una fazione guidata dai giocatori sta dicendo ai suoi membri di ritirarsi dal conflitto e di occuparsi di altre parti del gioco finché le cose non si saranno calmate.

La controversia riguarda i timer, piccole barre all’interno del gioco che fanno il conto alla rovescia o in aumento in base alle azioni del giocatore verso un obiettivo condiviso. Inizialmente, i giocatori pensavano che i timer nella guerra contro i Thargoid funzionassero in modo errato. Mercoledì sera, Frontier ha rilasciato un chiarimento. I timer possono notare quante settimane sono rimaste ai giocatori per realizzare qualcosa nella guerra di Thargoid, ma quei timer in realtà eseguono il conto alla rovescia come previsto e i progressi si azzerano alla fine di ogni settimana.

Fondamentalmente, i giocatori sono entrati in questa guerra pensando che il gioco avrebbe funzionato in modo molto simile al lancio, dando ai giocatori più settimane, a volte anche diversi mesi, per raggiungere un determinato obiettivo. Ora il tempo scorre molto più velocemente e, di conseguenza, miliardi di personaggi non giocanti stanno morendo mentre interi sistemi stellari cadono sotto la minaccia aliena.

Il mio tempo è stato speso attorno a un sistema stellare noto come HIP 23716, dove sono stato inserito in un gruppo di gioco chiamato Operazione IDA. IDA è specializzata nella movimentazione di materiali Eliteè la galassia virtuale della Via Lattea, e ha dozzine di sforzi di sollevamento di carichi pesanti di successo al suo nome. Ho trascorso diverse notti in un corridore di blocco su misura, volando attraverso interdizioni mortali dell’iperspazio Thargoid e in basi attivamente sotto attacco da navi aliene. Ma poco dopo mezzogiorno CST di giovedì, il comandante Light027 ha chiesto una pausa operativa.

“A causa delle informazioni rilasciate oggi”, ha dichiarato Light027 in un annuncio Discord, “abbiamo preso la difficile decisione di interrompere il tracciamento e non concentrarci più sul supporto e sui soccorsi per HIP 23716 o qualsiasi altro sistema di guerra thargoid.

“Non ci sentiamo di consigliare ai nostri membri di dedicare il loro tempo e i loro sforzi a questo pericoloso trasporto”, ha continuato Light027. “Dopo aver ricevuto un timer che mostrava 7 settimane, una vasta parte della comunità ha messo tutto in un unico sistema, riuscendo a spostare la barra a circa il 40% di completamento, ma ora tutto quel lavoro è destinato a essere cancellato”.

Anche altri comandanti non alleati lanciano l’allarme sui forum ufficiali.

“Non sembra una meccanica divertente”, ha detto un giocatore, “data la difficoltà e considerando come non abbiamo strumenti per tenere traccia dei progressi e stimare il completamento. […] La difficoltà come sembra ora e [the] La natura tutto o niente dei ripristini settimanali rende impossibile per i gruppi e/o i singoli comandanti intraprendere sforzi eroici per difendere i sistemi a cui sono interessati e avere la sensazione di aver contribuito. Forse è possibile spostare di 1-2 pip come gruppo, ma verrà comunque ripristinato la prossima settimana.

Tutto questo è ambientato in uno sfondo di vero pericolo per l’universo immaginario che Frontier ha creato dall’uscita di Elite Pericoloso nel 2014. Gli sviluppatori sono stati chiari fin dall’inizio: la bolla popolata da esseri umani verrà distrutta in dettaglio se i giocatori non reagiranno, fino a includere i lontani centri abitati dentro e intorno a Colonia, a circa 22.000 anni luce di distanza.

Ora tocca a quei giocatori coordinare come reagiranno. Gli sforzi sono stati consolidati all’interno di un nuovo canale Discord chiamato Defense Council of Humanity. Lì, i rappresentanti di dozzine di fazioni guidate dai giocatori sono impegnati in un dialogo continuo su come procedere, inclusi i membri dei Fuel Rats, degli Hull Seals e altro ancora. È un ottimo posto in cui i nuovi giocatori possono rimanere bloccati, con canali pubblici che mostrano interesse nell’aiutare i giocatori a trovare la loro strada nel notoriamente complesso gioco di simulazione spaziale.

Nel frattempo, sono in corso diversi obiettivi della comunità ed entrambi dovrebbero produrre armi più potenti da usare contro la minaccia aliena.