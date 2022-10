La funzione di chat di Overwatch 2 è pericolosamente disturbata, apparentemente acquistando skin a caso

Il lancio di Overwatch 2 è stato a dir poco un disastro, per dirla senza mezzi termini, con lunghe e faticose code che hanno afflitto il gioco sin dal suo lancio e continui problemi di disconnessione. Ma una nuova chiave inglese è stata lanciata nella macchina e questo pericoloso bug potrebbe persino portare parte della tua preziosa valuta in negativo.

Adatto per il nuovo modello free-to-play, l’unico modo per acquistare skin ora è acquistare valuta tramite il negozio o acquistare un pass battaglia, il che significa niente più imbrogli da loot box. Cioè, fino a quando alcuni giocatori non hanno scoperto che potresti acquistare skin a caso semplicemente digitando nella chat di gioco. Sì, è vero: alcuni giocatori stanno segnalando che le skin vengono acquistate casualmente durante la digitazione nella chat, un problema che sarebbe in corso da maggio.

Questo problema è stato sollevato dall’utente di Reddit u/Dracyoshi, il quale ha suggerito che le sequenze di tasti vengono registrate dal gioco e navigano nel menu da sole. Sebbene la prova di ciò sia minima, ci sono altri utenti che segnalano lo stesso problema sia sui forum ufficiali che nel post di Reddit stesso, quindi sembra intelligente evitare di utilizzare la funzione di chat in generale per ora. Nella storia originale di Kotaku, Dracyoshi ha affermato che Blizzard non aveva ancora risolto il problema per lui e non ha ancora ricevuto un rimborso.