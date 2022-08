A proposito di Tom Cruise

Tom Cruise è un $ 600 milioni Attore e produttore americano con patrimonio netto. Tom Cruise è stato in decine di importanti film di successo negli ultimi tre decenni ed è ampiamente considerato come uno dei più grandi interpreti di Hollywood. È anche una delle celebrità più pagate e ricche del mondo. I film di Tom Cruise hanno incassato $ 9,5 miliardi al botteghino mondiale nel momento in cui scrivo. Sorprendentemente, per la maggior parte della sua carriera, nessuna delle foto di Tom ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari. Prima di giugno 2022, il suo film con il maggior incasso è stato “Mission: Impossible – Fallout”, che ha incassato 800 milioni di dollari in tutto il mondo.

Primi anni di vita

Thomas Cruise Mapother IV è nato a Syracuse, New York, il 3 luglio 1962. Suo padre era un ingegnere elettrico, mentre sua madre era un’insegnante di educazione speciale. Tom ha tre sorelle minori. Suo cugino di primo grado, William Mapother, è diventato attore e ha partecipato a numerose produzioni insieme a Tom.

Tom Cruise ha trascorso la sua infanzia viaggiando in tutto il paese, incluso un breve periodo in Canada dopo che suo padre è stato assunto dalle forze armate canadesi. Più tardi, Tom ha detto che suo padre era un bullo che abusava di Tom e dei suoi fratelli. In 14 anni ha frequentato 15 scuole.

La fidanzata di Tom Cruise

Giovedì 17 dicembre è stato rivelato Crociera e Atwell, la sua co-protagonista nel prossimo film di Mission Impossible, stanno uscendo insieme. Secondo un addetto alla produzione, i due si sono subito trovati d’accordo sul set. “Tom e Hayley hanno fatto clic dall’inizio”, ha affermato l’insider. “Il blocco, e tutti i problemi che ne sono derivati, li hanno avvicinati ancora di più e sono diventati quasi inseparabili.

Hanno iniziato a incontrarsi dopo il lavoro e lei è andata nel suo appartamento londinese. Vanno d’accordo in modo fantastico e sembrano estremamente felici”. La relazione della coppia è stata rivelata quando un nastro audio trapelato di Cruise che urlava all’equipaggio di Mission: Impossible 7 per aver violato le normative COVID-19 è diventato virale.

Nella serie Mission: Impossible, Cruise interpreta Ethan Hunt, un agente del FMI che guida una squadra di agenti. Secondo le immagini dal set che mostrano i personaggi di Cruise e Atwell che si tengono per mano e vicini, i due ritraggono interessi amorosi. Ecco cosa sappiamo della presunta fidanzata di Tom Cruise, Hayley.

Come si sono conosciuti Tom Cruise e Hayley Atwell?

Cruise e Hayley Atwell si sono incontrati per la prima volta sul set di Mission: Impossible 7, la cui produzione inizierà a settembre 2020. I loro personaggi sono stati fotografati mentre si tengono per mano sul set. Ethan Hunt, il personaggio principale del franchise, è interpretato da Cruise.

Il personaggio di Atwell non è stato ancora rivelato al momento della scrittura. La settima puntata di Mission Impossible uscirà il 19 novembre 2021. Prima di entrare a far parte del franchise di Mission Impossible, Atwell è stata meglio riconosciuta per il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe come Peggy Carter. Ha fatto il suo debutto alla Marvel come l’interesse amoroso di Captain America di Chris Evans in Captain America: The First Avenger del 2011. Non si sa se Atwell, come Cruise, sia uno scientologist.

Successo

Tom si è fatto un nome nella commedia drammatica “Risky Business” nel 1983. Risky Business ha incassato 64 milioni di dollari con un budget di 6 milioni di dollari e ha ispirato molte pietre miliari culturali. Il film ha stabilito Cruise come una stella nascente e gli è valsa la sua prima nomination ai Golden Globe.

Con il fenomenale successo di “Top Gun” del 1986, Tom Cruise è diventato uno degli artisti più riconosciuti al mondo. Top Gun ha incassato 360 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il film con il maggior incasso dell’anno.

Con chi usciva Hayley Atwell prima di Tom Cruise?

Atwell ha anche frequentato la modella Evan Jones prima della sua storia d’amore con Cruise. Secondo Page Six, la coppia ha divorziato nel 2015 dopo due anni insieme. Secondo il Daily Mail, Atwell è uscito con un medico inglese per un breve periodo nel 2020. Cruise, d’altra parte, è stato sposato tre volte. Dal 1987 al 1990 è stato sposato con Mimi Rogers. Ha poi sposato Nicole Kidman nel 1990 e hanno divorziato nel 2001. Nel 2006 ha sposato Katie Holmes, la sua terza moglie. Hanno divorziato nel 2012. Cruise ha due figli con Kidman, Connor e Isabella, ed è anche il padre di Suri con Holmes.

La relazione di Tom Cruise con Hayley Atwell è apparentemente finita dopo che lei lo ha abbandonato per il compositore musicale Ned Wolfgang Kelly.

Secondo The Sun, l’attore di Captain America è stato fotografato con Kelly a Disneyland in California dopo che si è separata con il Top Gun- stella anticonformista.

“La gioia di Hayley è incisa sul suo viso in questo momento”, ha detto una fonte al sito. “Vanno d’accordo come una casa in fiamme e formano una coppia davvero attraente.”

Il nuovo interesse amoroso di Atwell si identifica come un “pagano sobrio e vegetariano” e, secondo la sua descrizione su Instagram, “non mangia animali” ed è “senza alcol e droghe da oltre un decennio”.

Secondo il quotidiano, Kelly ha creato musica commerciale per importanti aziende come Bud Light e Samsung, ha diretto film a basso budget e si è cimentato nella recitazione.

Dopo essersi incontrati sul set di Mission: Impossible II, Atwell e Cruise hanno iniziato a frequentarsi nel 2020. Si sono separati l’anno scorso, solo per riaccendere la loro storia d’amore il mese scorso.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!