La data di uscita e l’ora di inizio dell’alfa delle finali per Steam

La data di rilascio dell’Alpha finale è stata programmata per questa settimana e darà ai fan la possibilità di avere il loro primo vero assaggio del nuovo gioco.

Embark Studios ha dichiarato che mentre l’esperienza finale sarà disponibile su PC, Xbox Series X e PS5 in futuro, i test di questa settimana verranno eseguiti esclusivamente su Steam.

Quindi, se vuoi avere la possibilità di unirti a The Final Alpha questa settimana, devi iscriverti e prepararti per l’ora di lancio finale.

La data di uscita e l’ora di inizio della Finals Alpha sono state programmate per giovedì 29 settembre alle 5:00 PDT / 8:00 EDT.

Il nuovo test è aperto ai giocatori in Europa e Nord America che si iscrivono tramite la pagina Steam del gioco. L’alfa delle finali non consentirà lo streaming o l’acquisizione del gameplay durante il gioco, con la fine dei test prevista per il 3 ottobre.

Le funzionalità principali e gli elementi di gioco verranno messi alla prova mentre l’Alpha è su server live e avrà una portata limitata per quanto riguarda il numero dei giocatori.

Embark Studios ha rilasciato questa dichiarazione prima della data di uscita dell’Alpha, confermando ai fan: “Non vediamo l’ora di vedere il tipo di azione esplosiva che scatenerete. Impareremo così tanto e tu rovinerai tutto ciò che vedi.

“Ovviamente, ciò potrebbe includere i nostri server, quindi è probabilmente una buona idea ricordarvi, superstar, che si tratta di un EARLY BUILD con molte meccaniche e sistemi sperimentali.

“A proposito, non consentiamo stream o acquisizioni per questo test. Le cose sono attivamente sviluppate e cambieranno del 100% da ora al rilascio, quindi oltre a un diluvio di distruzione, aspettati bug, problemi di equilibrio e altre stranezze a prima vista mentre scopriamo cosa funziona… e cosa no. “

Quando arriverà nella sua forma completa, The Finals sarà un gioco di combattimento free-to-play, che sfiderà i giocatori ad entrare in arene basate su luoghi del mondo reale che possono alterare, sfruttare e persino distruggere.

