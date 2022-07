La data di uscita di Valkyrie Elysium è probabilmente trapelata tramite PlayStation Network

I fan di Square Enix hanno scoperto oggi un nuovo trailer e dettagli che indicano che la data di uscita di Valkyrie Elysium è più vicina di quanto pensiamo. Il trailer è stato pubblicato sul PlayStation Store giapponese e conteneva filmati di gioco mai visti prima dei personaggi principali e dei ritmi della storia.

Il trailer ora cancellato mostrava un nuovo straordinario gameplay e aveva una data alla fine, che si ritiene essere la data di uscita di Valkyrie Elysium: 29 settembre 2022. Ciò significa che mancano solo un paio di mesi di attesa prima che il gioco sia nelle nostre mani. Tuttavia, controllare ora la pagina giapponese del PlayStation Store non elenca una data di uscita. I fan più attenti che hanno visto il trailer hanno scattato molti screenshot e li hanno condivisi ovunque potevano. Trovali presto perché, in base alla rimozione del trailer, molto probabilmente non saranno disponibili per sempre.