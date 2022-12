La data di uscita di Street Fighter 6 potrebbe essere trapelata attraverso il famigerato scooper… il PlayStation Store

I fan di Street Fighter hanno scoperto che Street Fighter 6 è disponibile sul PlayStation Store, con la pagina dello store del gioco che rivela una potenziale data di uscita per il titolo. Basato sul PlayStation Store, Street Fighter 6 verrà lanciato su 2 giugno 2023. La pagina del negozio ha anche rivelato una nuova arte chiave con Luke, l’ultimo personaggio DLC per Street Fighter V, che sarà significativo in Street Fighter 6.

Di solito, quando il PlayStation Store ha una pagina per un gioco con una data di uscita, tende a significare che un annuncio ufficiale per la data di uscita è imminente. Capcom probabilmente intendeva annunciare la data di uscita del titolo durante i The Game Awards l’8 dicembre e rendere il gioco disponibile per il preordine su piattaforme digitali subito dopo. Tuttavia, sembra che Sony abbia sbagliato le date e abbia condiviso la pagina ufficiale dello store per il titolo con un giorno di anticipo. Almeno questa è la nostra ipotesi, ma data la tempistica della fuga di notizie, ci aspettiamo presto un annuncio ufficiale della data di Street Fighter 6, e The Game Awards ha più senso.

