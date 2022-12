La data di uscita di Final Fantasy 16 è stata rivelata nel trailer ai Game Awards 2022

Fantasia finale 16la prossima puntata principale del popolare franchise di giochi di ruolo giapponese di Square Enix, uscirà il 22 giugno 2023 su PlayStation 5, come annunciato dall’editore giovedì durante i The Game Awards 2022.

Square Enix e Fantasia finale 16 il produttore Naoki Yoshida ha anche portato con sé un nuovo trailer, intitolato “Revenge”, pieno di azione, intrighi e (ovviamente) evocazioni di mostri giganti.

Fantasia finale 16 si svolge nell’ambientazione medievale di Valisthea, sullo sfondo di nazioni in guerra e intrighi politici. A differenza di Fantasia finale 15, questo gioco non sarà un’avventura open world con compagni controllati dall’IA. Segue la storia di due fratelli: Clive Rosfield, un giovane guerriero conosciuto come il “Primo Scudo di Rosaria”, e suo fratello minore Joshua, una persona conosciuta come il “Dominante della Fenice”.

I trailer precedenti lo hanno suggerito Fantasia finale 16 presenterà pietre miliari tipiche del franchise come cristalli giganti e potenti, evocazioni (note come Eikon) e un sacco di chocobo. Il gioco sfoggia un sistema di combattimento “basato sull’azione” in tempo reale in cui sembra che maneggeremo una varietà di armi e poteri magici e condurremo persino battaglie in stile kaiju nei panni degli stessi Eikon.

Fantasia finale 16 è stato sviluppato internamente a Square Enix dal team Creative Business Unit 3. Yoshida (aka “Yoshi P”), noto per il suo lavoro sul popolare MMO Fantasia finale 14è anche produttore di questo gioco.

Square Enix lo ha confermato Fantasia finale 16 verrà lanciato come esclusiva per console PlayStation 5 e rimarrà esclusivo per sei mesi, ma non è ancora chiaro cosa significhi esattamente per PC Windows e piattaforme Xbox.