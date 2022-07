La data di uscita del capitolo 2 di Khuda Haafiz è finalmente confermata e non vediamo l’ora di vedere Vidyut Jammwal per entrare di nuovo in azione!

Casa

Film

La data di uscita del capitolo 2 di Khuda Haafiz è finalmente confermata e non vediamo l’ora di vedere Vidyut Jammwal per entrare di nuovo in azione!