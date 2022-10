La creazione di armi della Deep Stone Crypt arriverà nella prossima stagione di Destiny 2

Man mano che la creazione di reliquie in Destiny 2 si espande nella stagione 20 di Destiny 2, Bungie ha annunciato che le armi del raid Beyond Light Deep Stone Crypt riceveranno varianti artigianali. Questo raid legacy è diventato un amato successo sin dal suo lancio nel 2020 e con l’inclusione della possibilità di creare armi più vecchie, la rilevanza di queste armi è tornata sotto i riflettori.

Annunciato come parte di “Questa settimana a Bungie”, il capo del design senior di Destiny 2 Chris Proctor afferma che Bungie sta aggiornando i pool di vantaggi sulle armi “per mantenere le combinazioni più amate e abbandonare il resto per fare spazio a nuovi vantaggi”. Uno di questi vantaggi che è stato un successo infallibile da Deep Stone Crypt è stato Ricostruzione, che consente alle armi di ricaricarsi lentamente passivamente nel tempo fino a oltre il doppio della capacità del caricatore originale. Nuovi vantaggi presenti nelle ultime stagioni come Voltshot e Incandescent sono stati menzionati come opzioni per le armi raid di nuova creazione, che saranno un’aggiunta molto gradita alle build con danni elementali alla ricerca di nuovi strumenti da utilizzare. Furia Concentrata è stata anche mostrata come un possibile vantaggio su un fucile del raid, che è un nuovo vantaggio incredibilmente forte per le armi con danno di precisione. Forse i fucili come armi di danno del boss potrebbero vedere una rinascita nella stagione 20?

Una componente importante delle armi artigianali dall’inizio di The Witch Queen è stata l’aggiunta di Origin Traits, vantaggi speciali esclusivi di una marca o serie di armi da determinate fonti. I raid hanno caratterizzato alcuni tratti dell’origine piuttosto intensi come Runneth Over di King’s Fall e Souldrinker di Vow of the Disciple. Il tratto originario di Deep Stone Crypt si chiamerà “Bray Inheritance”, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli su ciò che farà questo nuovo vantaggio.

I giocatori potranno creare armi da Deep Stone Crypt quando la stagione 20 di Destiny 2 inizierà l’8 dicembre.