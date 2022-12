La combinazione di mazzi Black Panther di Marvel Snap è assolutamente pazza

Scatto Marvel è un bellissimo connubio di semplicità e complessità. È semplice in quanto vincere è solo una questione di ottenere grandi numeri. È complesso a causa del numero incalcolabile di possibili combinazioni tra tutte le carte e le ambientazioni del gioco. Ad esempio, prendi la partita qui sotto, in cui sono stato inferiore di 689.754 power.

Sì, 689.754.

Puoi creare una pantera nera simile a un dio con poche carte e una posizione molto specifica. Immagine: Marvel/Second Dinner Games tramite Polygon

Questo risultato assurdo è dovuto alle interazioni esponenziali delle carte Odin, Wong, Black Panther e Ironheart insieme alla posizione della Cittadella di Onslaught. La matematica di Marvel Snap può essere difficile da analizzare quando combinazioni di carte come questa sembrano sciogliere i calcoli del gioco (e impiegare circa cinque anni), ma ecco il mio miglior ricordo di quello che è successo.

Dopo aver giocato a Odino nel loro turno finale, ciascuna delle loro carte in quella posizione con abilità “a rivelazione” è stata riattivata, che include l’abilità di Black Panther di raddoppiare il suo potere attuale e il potenziamento del potere di Ironheart a compagni di squadra casuali. Quindi, a causa di Wong, si verificano le abilità di rivelazione due volte, quindi Black Panther e Iron Heart si attivano ancora. Quindi, a causa di Onslaught’s Citadel, che raddoppia gli effetti in corso come quello di Wong, Black Panther e Iron Heart si riattivano altre due volte ciascuno. In altre parole, un singolo uso dell’abilità di Odino in realtà colpisce Black Panther quattro volte a causa di Wong e Onslaught’s Citadel.

Ma non è tutto!

L’abilità di Odino si verifica anche alla rivelazione, quindi il potere di Wong (che è ancora potenziato da Onslaught’s Citadel) si applica anche a lui. Ciò significa che Odino fa le sue cose per un totale di quattro volte, e ognuna di esse quelli le riattivazioni di Black Panther e Iron Heart vengono moltiplicate per quattro volte.

Ci è voluto un molto molto tempo per Marvel Snap per capire tutta questa matematica, e ad un certo punto il gioco sembrava rinunciare a calcolare il vero potere di Black Panther. Il suo potere alla fine sembra essere 689.730, ma gli ingranaggi stavano ancora girando e i numeri hanno iniziato a confondersi. Ma, qualunque cosa sia realmente accaduta, il fatto è che sono stato completamente e totalmente sconfitto in questa partita, motivo per cui è stata anche una delle mie partite preferite. Questi tipi di interazioni selvagge sono esattamente ciò che rende ogni partita Scatto Marvel così imprevedibile ed eccitante.