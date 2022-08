Una fuga di notizie credibile rivela che Fortnite e Destiny 2 collaboreranno presto, con un possibile annuncio previsto per la vetrina di Destiny 2 il 23 agosto.

Condivisa online da Shiina su Twitter e datamined da Ginsor, è stata scoperta un’immagine di tre skin di Fortnite in arrivo su Destiny 2. Queste tre skin includono una per ciascuna delle tre classi principali di Destiny 2: Titan, Warlock e Hunter. Queste skin sembrano essere le skin Black Knight, Catalyst e Omega Fortnite. Non è stato rivelato nulla su come i giocatori avrebbero accesso o guadagnato queste skin.

Finora Destiny 2 si è dilettato solo con contenuti crossover, con l’esempio più notevole dei contenuti ispirati ad Halo introdotti per il 30° anniversario dello studio, ma da tempo si parla di questa collaborazione. Le skin mostrate nell’immagine trapelata sembrano almeno tematicamente appropriate per lo stile artistico consolidato di Destiny.

Fortnite, ovviamente, è il re dei crossover e attualmente sta cavalcando in alto sul loro enorme sfera del drago Super collaborazione. Senza dubbio otterrà anche il proprio contenuto di Destiny 2, tuttavia di cosa si tratta non è chiaro. Questo viene anche da ciò che prende in giro Il Signore degli Anelli potrebbe essere una collaborazione imminente con Battle Royale, tuttavia questa fuga di notizie suggerisce che Destiny 2 sarebbe arrivato prima della massiccia serie fantasy.

Destiny 2 si sta preparando per la sua prossima vetrina per rivelare la stagione 18 e l’espansione Lightfall. Sono inoltre emerse indiscrezioni recenti che dettagliano il nome, il raid, le attività e altro sul nuovo contenuto. Si spera che tra queste due fughe di notizie ci siano ancora alcune sorprese in serbo per i fan di Destiny alla data della presentazione.