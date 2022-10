La Cina stabilisce il coprifuoco poiché il COVID-19 aumenta dopo le vacanze

Dopo che il numero di nuovi casi quotidiani di COVID-19 è triplicato durante una settimana di vacanza, le località cinesi hanno imposto nuovi blocchi e restrizioni di viaggio in vista di un grande incontro del Partito Comunista a Pechino la prossima settimana.

L’ultimo blocco è iniziato lunedì a Fenyang, nella provincia dello Shanxi, dopo che un caso positivo preliminare è stato scoperto durante i test in tutta la città il giorno prima, secondo l’emittente statale CCTV.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

La capitale della vicina regione della Mongolia Interna, Hohhot, ha dichiarato martedì che ai veicoli e ai passeggeri esterni sarà impedito l’accesso alla città. Quasi nel corso di circa 12 giorni, Hohhot ha documentato oltre 2.000 casi.

La Cina è uno dei pochi paesi che ancora utilizza misure draconiane per fermare la diffusione della malattia. Il Partito Comunista di lunga data è particolarmente preoccupato poiché tenta di proiettare un’immagine positiva del paese in vista di una riunione del partito ogni cinque anni, che inizia domenica.

I viaggi sono diminuiti durante la festa annuale della Giornata Nazionale, iniziata il 1 ottobre, poiché i funzionari hanno impedito alle persone di lasciare le loro città e province. Tuttavia, il numero di nuovi casi giornalieri è salito a quasi 1.800 da 600 all’inizio delle vacanze.

I leader non vogliono che un’enorme epidemia metta in ombra il Congresso, ma la loro rigida politica “zero-COVID” è costata cara all’economia, in particolare alle piccole imprese e ai lavoratori temporanei. Molti cinesi credono che la politica sulla pandemia sarà allentata dopo il vertice.

Focolai sono stati osservati in tutto il paese, con le maggiori concentrazioni nella Mongolia interna e nella provincia dell’estremo ovest dello Xinjiang. Entrambi registrano centinaia di nuovi casi ogni giorno.

Un numero piccolo ma crescente di casi è stato segnalato sia a Shanghai, dove gli abitanti sono stati sottoposti a lunghi blocchi all’inizio di quest’anno, sia nella capitale nazionale Pechino. Due distretti di Shanghai hanno annunciato la chiusura di teatri e altre forme di intrattenimento.

Per molti cinesi, fare la fila per un test antivirus gratuito più volte alla settimana è diventata la norma, con Pechino e altre città che richiedono un risultato negativo del test entro 72 ore per entrare in parchi, uffici, negozi e altri luoghi pubblici.

Questo articolo è stato aggiornato per includere la chiusura di cinema e altri luoghi di intrattenimento in due distretti di Shanghai.