La Cina ha scoperto il LARPing, dando il via a una sorta di panico satanico

I giochi di ruolo dal vivo sono in voga nei centri urbani della Cina in questo momento, secondo quanto riportato dal sito web dei media statali in lingua inglese Sixth Tone. Ma a seguito di un’impennata di popolarità negli ultimi anni, le autorità di regolamentazione stanno iniziando a prendere atto dei contenuti maturi del genere. Una notizia pubblicata mercoledì indica che le autorità municipali e provinciali hanno ora iniziato a regolamentare i contenuti e a chiedere ad alcuni rivenditori di rimuovere determinati materiali dalla vendita. La situazione sembra molto più grave persino dei giorni più bui del panico satanico negli anni ’80, che videro i conservatori e persino alcune organizzazioni dei media negli Stati Uniti fare affermazioni infondate sulla sicurezza di giocare a Dungeons & Dragons.

In questione sono i giochi di “sceneggiatura”, in cui i giocatori indossano costumi e recitano i ruoli in elaborati giochi di omicidi misteriosi che richiedono molte ore per essere completati. I giochi possono svolgersi a casa, utilizzando script disponibili in commercio; all’interno di vetrine al dettaglio; o in luoghi più tematici e privati.

“I giochi di omicidio della sceneggiatura cinese derivano dal mistero dell’omicidio dei giochi LARP”, ha detto a Polygon Luo Meihan di Sixth Tone via e-mail. “Lo chiamiamo ‘sceneggiatura’ perché è la traduzione diretta in inglese della parola originale cinese jubensha (in pinyin), o 剧本 (sceneggiatura) 杀 (omicidio). La forma originale del genere di gioco in Cina è sostanzialmente simile a LARP.

“Ma man mano che l’industria si espande, il genere di gioco si è sviluppato per coinvolgere vari tipi di sceneggiature che coinvolgono i giocatori in un’esperienza emotiva o gioiosa, oltre al processo di risoluzione di un mistero di omicidio”, ha continuato Luo. “Le persone possono anche sedersi e avere in mano le rispettive sceneggiature per entrare in una storia e seguire la trama come uno dei protagonisti, spesso con la guida di [a] Dungeon Master.

Secondo il rapporto di Luo, la città sud-occidentale di Chengdu è recentemente diventata la prima municipalità cinese a “introdurre nuove regole che disciplinano il settore dei giochi di ruolo misteriosi”. L’obiettivo dichiarato è quello di “promuovere lo sviluppo sano e ordinato dell’industria dello spettacolo di sceneggiature”. Le province di Liaoning e Shanghai nel nord sembrano seguire l’esempio.

Ecco ulteriori dettagli dall’articolo originale di Luo per Sixth Tone:

Le nuove regole per i giochi offline, inclusi i giochi di ruolo “sceneggiatura”. […] e altri luoghi di gioco interattivi ora richiedono alle associazioni di settore locali di pubblicare “liste rosse e nere” di “script buoni e problematici” che coinvolgono, tra gli altri, pornografia, violenza e volgarità. Nel frattempo, ai minori è vietato partecipare a giochi ritenuti non adatti alla loro fascia di età e ammessi solo nei luoghi di gioco durante i fine settimana, le festività nazionali e le vacanze estive e invernali.

Di conseguenza, alcuni proprietari di negozi stanno ora curando la loro selezione per essere in linea con la regolamentazione del governo. Non è chiaro come ciò influirà sulla produzione di game designer indipendenti all’interno della Cina, ma il mercato indirizzabile, come con la maggior parte dei mercati all’interno della Cina continentale, sembra essere enorme. L’analisi di Sixth Tone di un rapporto di settore indica che il numero di sedi di gioco è aumentato del 400% dal 2018, con 2,8 miliardi di dollari di entrate solo lo scorso anno.