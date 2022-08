La chat vocale di Discord potrebbe arrivare su PS5 “nei prossimi mesi”

Dopo anni in cui è stata conosciuta come una popolare opzione di chat vocale per i giocatori di PC, Discord si è espansa alle console domestiche il mese scorso portando le lobby della chat vocale Discord sulle console Xbox. Ora, sembra che il servizio potrebbe arrivare prossimamente su PlayStation 5, ha affermato un rapporto di eXputer pubblicato venerdì.

Secondo il rapporto, PlayStation 5 riceverà “pieno”. [Discord] integrazione” – che dovrebbe includere la chat vocale – “nei prossimi mesi”. Secondo quanto riferito, il servizio arriverà insieme alla versione 7.00 del firmware PS5, con il lancio della versione 6.00 previsto a metà settembre.

L’anno scorso, PlayStation ha annunciato una partnership con Discord, il che fa sembrare inevitabile la prospettiva che il servizio arrivi su PS5. Tuttavia, vale la pena notare che né Discord né PlayStation hanno annunciato ufficialmente questa funzionalità, né nessuna delle due società ha commentato il rapporto. Tuttavia, se accurato, è probabile che potremmo aspettarci un annuncio ufficiale nei prossimi mesi.

All’inizio di quest’anno, Discord ha introdotto l’integrazione di PlayStation Network, in seguito alla partnership precedentemente annunciata, ma è stata piuttosto leggera sulle funzionalità. In sostanza, ti consente di collegare i tuoi account PSN e Discord per visualizzare quali giochi stai giocando sulla tua PS4/5 sul tuo account Discord.

Questo rapporto arriva circa un mese dopo che le lobby vocali di Discord sono state lanciate in versione beta sui sistemi Xbox per Xbox Insider. La configurazione della chat vocale Discord su Xbox richiede un metodo un po’ indiretto, poiché è necessario utilizzare sia le app mobili Xbox che Discord; non è noto se un metodo simile dovrà essere utilizzato sulla presunta versione PS5 o se ci sarà un’app integrata per semplificare il processo.