La BlizzCon tornerà nel 2023

Dopo tre anni senza un evento di persona, la BlizzCon punta a tornare nel 2023. In un’intervista con il Los Angeles Times pubblicata oggi, il presidente di Blizzard Mike Ybarra ha dichiarato che la società sta lavorando attivamente per riportare l’evento dal vivo per il prossimo anno sotto la leadership di April McKee, che si è unita a Blizzard lo scorso febbraio dopo oltre 20 anni in Microsoft.

“In precedenza avevamo annunciato che ci prenderemo una pausa durante la BlizzCon mentre la reimmaginavamo per il futuro, ma vogliamo tornare a un evento dal vivo che ci permetta di celebrare la community”, ha affermato Ybarra. “Ci impegniamo a riportare la BlizzCon nel 2023.”

Dal 2005 al 2019, la BlizzCon è stata una convention annuale tenuta da Blizzard che ha ospitato i fan e in genere prevedeva annunci di nuovi giochi, anteprime o altri tipi di programmazione orientati alla libreria di giochi dell’azienda. Nel 2020, l’evento di persona è stato annullato a causa della pandemia di COVID-19, con una celebrazione virtuale online al suo posto. L’anno successivo, Blizzard ha nuovamente accantonato l’evento a causa della pandemia.

Blizzard inizialmente aveva pianificato un evento BlizzCon online per quest’anno, ma alla fine del 2021 la società ha annunciato che l’evento era stato cancellato. A quel tempo, Blizzard dichiarò che l’evento sarebbe stato “reinventato” per il futuro, un sentimento che Ybarra ha fatto eco nella sua intervista.

L’annullamento è avvenuto mesi dopo che sono state intentate numerose cause contro la società madre Activision Blizzard, una delle quali ha affermato che sia la discriminazione di genere che le molestie sessuali avevano avuto luogo presso Blizzard. Tuttavia, la società non ha affermato esplicitamente che esistesse un collegamento tra le cause e l’annullamento dell’evento.

Più recentemente, Blizzard è stata esaminata per la sua implementazione di microtransazioni in Diablo Immortal. Solo poche settimane dopo il suo lancio, è stato riferito che il gioco aveva generato solo $ 24 milioni di entrate da microtransazioni.