La beta pubblica aperta di MultiVersus verrà lanciata il 26 luglio, ecco come scaricare

È quasi ora che Shaggy salga sul ring con personaggi del calibro di Batman e Superman. Multicontroil gioco di combattimento con un cast di personaggi di proprietà della Warner Bros., inizia la sua beta pubblica aperta martedì, aprendola al grande pubblico per immergersi nell’eccentrico gioco di combattimento.

Multicontro è un titolo free-to-play di Warner Bros. Games e dello sviluppatore Player First Games. Il gioco è ora in accesso anticipato e cerca di distinguersi da altre popolari serie di combattimenti, come Super Smash Bros., introducendo un formato 2v2 basato su squadre. Il gioco unirà anche un sacco di piattaforme con piena compatibilità cross-play e cross-progression per una varietà di console.

Come mi iscrivo al Multicontro beta aperta?



Il Multicontro la beta aperta dovrebbe iniziare il 26 luglio a mezzogiorno EDT. Multicontro utilizza un modello free-to-play. Pertanto, la beta aperta sarà scaricabile gratuitamente con acquisti in-game opzionali. Sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Gli sviluppatori hanno confermato che la beta aperta avrà il supporto per il cross-play e la progressione incrociata su tutte le piattaforme.

Cosa è incluso nel Multicontro beta aperta?

La beta aperta verrà lanciata con una modalità cooperativa 2v2 a squadre, partite 1v1, 4 giocatori tutti contro tutti, partite locali da 1 a 4 giocatori, partite cooperative contro IA, lobby online personalizzate e con allenamento modalità. Per quanto riguarda i combattenti, ecco l’elenco completo dei personaggi che si lanciano con esso:

Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC)

Shaggy e Velma (Scooby-Doo)

Bugs Bunny e Tasmanian Devil alias Taz (Looney Tunes)

Arya Stark (Game of Thrones)

Jake il cane e Finn l’umano (Tempo di avventura)

Steven Universe e Garnet (Steven Universe)

Tom e Jerry (Tom e Jerry)

Gigante di ferro (Il Gian di ferrot)

Reindog, una nuova creatura creata per questo gioco

Harley Quinn, Shaggy, Jake the Dog e Taz sono attualmente disponibili come parte della rotazione dell’anteprima di accesso anticipato. Tuttavia, quando inizierà la beta aperta, Superman, Finn the Human, Garnet e Reindog verranno immediatamente sbloccati come parte di una rotazione aggiornata. Il resto dei personaggi non in anteprima potrà essere sbloccato durante il gioco.

Quanto durerà la Beta?

Gli sviluppatori al momento non hanno una data di fine per la beta aperta, ma il team ha promesso che continuerà ad aggiornare il gioco con nuovi personaggi, mappe e contenuti stagionali nei mesi successivi. Durante il Comic-Con di San Diego, gli sviluppatori hanno annunciato che LeBron James da Space Jam: una nuova eredità e Rick Sanchez e Morty Smith di Rick e Morty si unirebbe al roster dei combattenti.

Se desideri maggiori informazioni sul periodo di beta aperta, puoi consultare le FAQ di Player First Games su di esso.