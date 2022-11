La beta di Warhammer 40K: Darktide è disponibile per i giocatori che hanno prenotato

La beta per Warhammer 40.000: Marea Oscural’imminente sparatutto cooperativo fantascientifico, è ora disponibile per i giocatori che preordinano il gioco su PC.

A partire da oggi, la beta garantisce ai giocatori l’accesso all’hub centrale del gioco, al tabellone delle missioni, alla creazione del personaggio e a quattro missioni a rotazione in quattro diverse zone, secondo il blog dello sviluppatore Fatshark. Nuove missioni, zone ed eventi di gioco verranno aggiunti periodicamente fino al 29 novembre alle 14:00 EST, a quel punto Fatshark porterà il gioco offline per prepararlo al lancio completo del 30 novembre su PC. I giocatori possono preordinare e ottenere l’accesso alla beta in qualsiasi momento prima del lancio.

Marea scura segna il primo nuovo gioco dello sviluppatore Fatshark dal 2018 Warhammer: Vermintide 2, che ha sollevato la formula “giocatori contro orde di zombi” di Left 4 Dead e l’ha collocata nel mondo di Warhammer Fantasy. Mentre Marea scura ancora si concentra fortemente sul combattimento corpo a corpo, ma si appoggia anche all’arsenale a distanza dell’ambientazione futuristica. Vale a dire: tieni gli occhi aperti per cacciatori e cecchini nemici. Quelli cretini.

Abbiamo passato del tempo con Marea scura durante la sua beta chiusa in ottobre, e ne è rimasto impressionato dalla profondità della creazione del personaggio e dalla selezione del background in stile RPG. Condivideremo ulteriori pensieri sullo sparatutto grimdark nelle prossime settimane, in vista del suo lancio completo il 30 novembre su PC Windows (dove sarà disponibile come parte del PC Game Pass di Microsoft). Al momento, Marea scuraL’uscita di Xbox Series X di è ancora prevista per “poco dopo il PC”.