La beta di Overwatch 2 si conclude con un altro teaser per un eroe volpe

Overwatch 2 avrà diversi nuovi eroi come Sojourn e Junker Queen, ma c’è una presa in giro in particolare che ha attirato l’attenzione di diversi fan. Sembra che una sorta di eroe volpe sia in lavorazione per il sequel dello sparatutto competitivo.

Overwatch 2 ha appena concluso un’altra beta il 19 luglio. Poco prima della fine della beta, nella chat di gioco è apparso un messaggio misterioso per tutti i giocatori. Puoi vedere la strana stringa di caratteri in un tweet dello streamer @Flats_OW di seguito. Flats ha inviato il messaggio tramite un decoder Base64 e ha restituito una domanda: “Cosa dice la volpe?” Le risposte sono piene di battute sull’omonimo video musicale virale del 2013, e mentre Blizzard ha sicuramente usato quella frase di proposito, qui c’è dell’altro.