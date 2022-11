Kylie Jenner Patrimonio netto, vita personale e altro!

Kylie Jenner è una modella, star dei reality e imprenditrice di cosmetici degli Stati Uniti. Kylie Jenner ha un patrimonio netto stimato di 750 milioni di dollari. Kylie guadagna tra $ 40 e $ 100 milioni all’anno dalle sue varie iniziative. Kylie Cosmetics rappresenta la stragrande maggioranza del patrimonio netto di Kylie Jenner. Kylie ha venduto il 51% della sua azienda a Coty Inc. per $ 600 milioni nel novembre 2019.

La società vale 1,2 miliardi di dollari in totale. Il valore è sceso drasticamente nei mesi successivi alla transazione. Sebbene Kylie abbia guadagnato circa $ 340 milioni al netto delle tasse dalla vendita, il valore della sua restante quota del 45% nel marchio è diminuito in modo significativo. Kylie ha speso 130 milioni di dollari in un anno, inclusa la vendita, per diverse ville e un jet privato.

Pietre miliari del patrimonio netto di Kylie Jenner

Il patrimonio netto di Kylie Jenner è stato monitorato per la prima volta da Celebrity Net Worth nel novembre 2011. Abbiamo stimato che la quattordicenne avesse un patrimonio netto di $ 300.000 all’epoca. Abbiamo aumentato la nostra stima a $ 2 milioni nel giugno 2013. Il suo patrimonio netto era più che raddoppiato a $ 4 milioni entro la metà del 2014.

Nel luglio 2016, è diventata la prima persona a guadagnare $ 10 milioni. Il patrimonio netto di Kylie ha iniziato a salire alle stelle intorno alla metà del 2017. Si stima che il suo patrimonio netto fosse $ 50 milioni nel giugno 2017. Abbiamo aumentato questa cifra a $ 200 milioni a luglio 2018. Abbiamo stimato la sua fortuna a $ 300-400 milioni a metà 2019, gran parte della quale basata sul valore di Kylie Cosmetics. Kylie aveva un patrimonio netto di $ 650 milioni alla fine del 2020 e un patrimonio netto di $ 700 milioni alla fine del 2021.

Primi anni di vita

Kylie Jenner è nata a Los Angeles, California, il 10 agosto 1997. È la figlia più giovane di Kris Jenner, una donna d’affari, e di Bruce Jenner, un ex atleta olimpico (che oggi è conosciuto come Caitlyn Jenner). Kendall Jenner è la sorella maggiore di Kylie e i suoi fratellastri includono Kim Kardashian, Kourtney e Khloe Kardashian e Brody Jenner.

When Keeping Up with the Kardashians è stato presentato in anteprima su E! il 14 ottobre 2007 Kylie aveva solo dieci anni. Oggi, KUWTK è il reality show più longevo negli Stati Uniti. Kylie era una normale preadolescente che andava a scuola e faceva parte della squadra di cheerleader durante i primi anni dello spettacolo.

Stime di ricchezza

Secondo un articolo di Forbes del 2018, l’azienda di truccatori di Kylie vale 800 milioni di dollari. Secondo l’articolo, la società di Kylie ha realizzato 307 milioni di dollari di entrate nel 2016 e 330 milioni di dollari di profitti nel 2017. Secondo l’articolo, le entrate di Kylie Cosmetics non sono cresciute. In effetti, le entrate complessive sono aumentate solo del 7% nel 2017 ed erano 70 milioni di dollari in meno rispetto a quanto previsto a metà 2017. Inoltre, le sue vendite di kit per le labbra sono diminuite del 35% su base annua.

Un multiplo molto più ragionevole, secondo la nostra opinione all’epoca, sarebbe stato 4 volte i profitti, il che avrebbe valutato l’azienda nel suo insieme a $ 400 milioni. Avrebbe ricevuto circa $ 260 milioni al netto delle tasse se fosse stata l’unica proprietaria.

Kylie Cosmetics

L’enorme fortuna personale di Kylie Jenner deriva dal suo impero dei cosmetici. Nell’agosto 2015 ha lanciato il suo primo prodotto, una linea di rossetti. Il “Kylie Lip Kit” è stato un grande successo. A settembre 2015 ha lanciato un sito Web e un’app personalizzati.

Kylie Jenner immobiliare

Nel corso degli anni, Kylie Jenner ha acquistato e venduto numerose case nel sud della California. Oggi possiede almeno CINQUE ville nel sud della California.

Spese mensili

Secondo una fonte vicina a Kris Jenner, Kyle spende $ 300.000 al mese in vestiti per se stessa e sua figlia. Si dice anche che spenda da $ 300.000 a $ 400.000 al mese per pagamenti e sicurezza dell’auto.

Le proprietà menzionate in precedenza sono state acquistate per un totale di $ 80 milioni in diverse transazioni. La sua tassa annuale sulla proprietà in California è di circa l’1% del prezzo di acquisto. Ciò significa che Kylie deve allo stato della California circa $ 800.000 in tasse sulla proprietà all’anno, o circa $ 67.000 al mese.

Vita privata

Kylie ha iniziato a frequentare il rapper Travis Scott nel 2017. Nel febbraio 2018 hanno accolto una figlia. Hanno iniziato a vivere separati a metà del 2019. Tra il 2014 e il 2017 ha avuto una relazione con il rapper Tyga.

