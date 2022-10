K’Sante è il nuovo campione di League of Legends

Il League of Legends Il campionato del mondo è in pieno svolgimento, ma ciò non significa che il gioco stesso stia rallentando. Giovedì, Riot ha debuttato Legal’ultimo Champion, K’Sante, The Pride of Nazumah in un breve teaser trailer.

Il trailer non rivela nulla sul gameplay di K’Sante, ma rivela che proviene dalla regione di gioco di Nazumah e che sembra guidare le persone delle regioni, o almeno avere il compito di tenerle al sicuro. Sappiamo anche che Nazumah è destinato a essere un regno separato dagli Ascesi, ma ciò non rivela ancora molto su come potrebbe effettivamente giocare K’Sante.

Poiché questo nuovo teaser, chiamato The Hunter’s Pride, non entra nei dettagli delle abilità di K’Sante, sembra che probabilmente avremo una rivelazione più ampia sul suo kit nella prossima settimana circa. Il trailer inoltre non rivela quando K’Sante potrebbe essere rilasciato sui server live, ma sembra lecito ritenere che mancherà almeno un paio di settimane, in base al solito programma di Riot.