Koraidon arriva per un atterraggio di fortuna in Pokémon Scarlet e Violet leaks

Sono emerse diverse fughe di notizie prima del rilascio ufficiale di Pokémon Scarlet e Violet. I giocatori sono ansiosi di vedere alcune informazioni aggiuntive che non sono state condivise dalla Pokémon Company, a meno di due settimane dal gioco stesso. Prima del lancio, coloro che hanno messo le mani sul gioco in anticipo hanno condiviso alcuni filmati e un dettaglio mostra il Pokémon leggendario, Koraidon, e si schianta su una spiaggia.

Un leaker ha condiviso il filmato online, insieme a una manciata di screenshot di se stesso mentre giocano. Il filmato presumibilmente trapelato con Koraidon mostra un filmato di 12 secondi in cui Koraidon cavalca a Paldea poco prima di perdere i sensi e cadere su una spiaggia. Puoi controllare il filmato condiviso dal post di Twitter che lo ha condiviso, ma non sappiamo per quanto tempo il filmato rimarrà attivo.

Il filmato è breve, ma presumibilmente se il gameplay è vero, ciò potrebbe verificarsi prima che i giocatori abbiano la possibilità di incontrare i Pokémon leggendari per il loro gioco. Ce ne sono due: Koraidon per Pokémon Scarlet e Miraidon per Pokémon Violet. Questi Pokémon leggendari fungeranno da veicoli più veloci per i giocatori, rendendo più facile per loro attraversare la regione di Paldea.

Molte delle fughe di notizie che vedremo nelle prossime due settimane devono essere prese con le pinze e non possiamo verificare queste informazioni. Non abbiamo il gioco in possesso e non possiamo confermare alcun dettaglio condiviso dai leaker. Tuttavia, possiamo aspettarci maggiori dettagli nei prossimi giorni, come le evoluzioni dei tre Pokémon iniziali, altri Pokémon che non abbiamo visto negli screenshot e nei trailer ufficiali e persino meccaniche che devono ancora essere rivelate.

Pokémon Scarlet e Violet saranno disponibili il 18 novembre su Nintendo Switch. Non vediamo l’ora di entrare nella versione ufficiale.