Konami annuncia Silent Hill: Townfall from Annapurna e No Code

Uno dei progetti più intriganti rivelati mercoledì all’evento Silent Hill Transmission di Konami è stato Silent Hill: Cittadina, un nuovo misterioso gioco del franchise horror sviluppato da No Code e Annapurna Interactive. Mentre un teaser trailer per Silent Hill: Townfall ha rivelato pochi dettagli, è grondante di atmosfera e le squadre coinvolte lo fanno Townfall un progetto Silent Hill da tenere d’occhio.

No Code è lo sviluppatore indipendente dietro Storie non raccontate e Osservazione, rispettivamente un gioco horror antologico e un thriller di fantascienza, che ha fruttato allo studio due premi BAFTA. Il gioco Silent Hill dello studio, secondo il direttore creativo di No Code Jon McKellan, “rispetta il materiale originale ma fa anche qualcosa di leggermente diverso”. McKellan ha propagandato l’originale Silent Hill come influente su di lui e il team di No Code.

Silent Hill: TownfallIl teaser trailer sembra corrispondere al tono dei precedenti giochi di No Code e implica che i giocatori potrebbero non essere partecipanti attivi in ​​una tradizionale avventura horror in terza persona, ma piuttosto comunicare con qualcuno e osservarlo da lontano. Ma Konami, No Code e Annapurna stanno chiaramente cercando di mantenere Townfall qualcosa di un mistero per ora.

Konami e No Code non hanno annunciato una data di rilascio o piattaforme per Silent Hill: Townfall.