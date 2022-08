Konami annuncia il nuovo gioco Bomberman basato sulla musica per Apple Arcade

Konami ha svelato una nuova versione di Bomberman, la serie competitiva esplosiva che probabilmente ha raggiunto il picco nel 1997 con la doppia uscita di Bombardiere di Saturno e Super Bomberman 64sembra abbastanza diverso dai recenti tentativi di far rivivere il franchise. Bombardiere incredibilecome viene chiamato, mantiene il classico gameplay top-down dei migliori giochi di Bomberman, ma aggiunge un tocco musicale.

Come puoi vedere nel trailer sopra, Bombardiere incredibile include immagini e suoni che ricordano giochi come Pac-Man Edizione Campionato, Invasori spaziali Estremoe Effetto Tetris — tutti i giochi classici reinventati con uno stile visivo e sonoro elegante. Bombardiere incredibileL’approccio sembra un po’ più intenso, con video ed effetti musicali che altereranno le fasi del gioco a tempo con il ritmo.

In un comunicato stampa, lo ha detto Konami Bombardiere incredibile includerà sette palchi al lancio, ognuno con le proprie melodie originali composte da artisti dal Giappone e dall’estero. E mentre alcune immagini di gioco sono state modernizzate per abbinarle Bombardiere incredibileNella presentazione, la grafica classica della serie per i power-up rimane la stessa. È una strana combinazione tra lo stile Dance Dance Revolution e il gameplay di Bomberman di 30 anni fa, ma si spera che nella pratica funzioni.

Bombardiere incredibile sarà disponibile esclusivamente su Apple Arcade quando verrà lanciato questa settimana. Il gioco sarà giocabile su Apple TV, iPhone, iPad e Mac. Un abbonamento Apple Arcade costa $ 4,99 al mese ed è incluso nei piani mensili Apple One’s Individual ($ 14,95), Family ($ 19,95) e Premier ($ 29,95).