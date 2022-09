Klee di Genshin Impact è l’ultima star virale di TikTok

Genshin Impact continua a essere una forza trainante nel plasmare le tendenze di TikTok. Questa volta, un filtro di realtà aumentata (AR) del personaggio pirotecnico, Klee, è decollato. Il filtro chiamato “AR Klee” è stato utilizzato nei video più di 257.000 volte con semplici TikTok che mostrano il personaggio che balla ottenendo fino a 6,4 milioni di visualizzazioni.

Lo stile di questi video è piuttosto semplice: la maggior parte scherza su quanto sia strano avere una ragazzina che balla in uno scenario specifico. Nel filtro, Klee balla un po’ in modo casuale e può essere inserita in una varietà di ambienti del mondo reale. Il filtro è spesso abbinato a un suono specifico in cui una voce infantile canta un remix della canzone elettronica, “Astronomia” di Vicetone e Tony Igy. Non ci sono testi, quindi la voce acuta canta la melodia principale mentre dice “deo deo deooooo”. Ad esempio, questo video mostra Klee che balla sul cruscotto di un’auto.

La tendenza è così grande che anche le celebrità mainstream hanno iniziato a prenderla in considerazione. Il comico e personaggio televisivo canadese Howie Mandel ha pubblicato un video che balla con lei.

In Genshin Impact, Klee sa come fare un ingresso. La bambina è conosciuta da altri personaggi per essere un’esperta di pirotecnica e spesso si mette nei guai con i suoi dirottamenti. Ora può portare un po’ del suo caos su Internet.

Klee non è il primo Genshin Impact personaggio per colpire alla grande sull’app di condivisione video. Momenti di gioco alimenta tranquillamente un sacco di tendenze su TikTok che irrompono nel mainstream. Un esempio include una linea vocale di un personaggio chiamato Scaramouche che schernisce un altro personaggio che è stato utilizzato in oltre 198.000 mila TikTok. E un montaggio video del personaggio Eula che balla al ritmo di “Bananza” di Akon è stato visto oltre 18,9 milioni di volte. E poi c’è il mio preferito: una volta su una battuta Genshin i personaggi che amano i New York Mets sono diventati virali sull’app.