Kirby’s Dream Buffet è la risposta di Nintendo a Fall Guys

Sto rotolando su cubetti di gelatina, indossando un adorabile ciuffo di panna montata sulla mia testa. Intorno a me, molti altri Kirby in una gamma di colori – alcuni che indossano Carby come un cappello, che spero di sbloccare presto – salutano e dicono “ehi”. Questi altri giocatori ed io siamo nella lobby di attesa Buffet dei sogni di Kirbye presto ci troveremo testa a testa in una serie di sfide. Che vinca il miglior Kirby.

In Buffet dei sogni, giochi nei panni dell’iconico palloncino che rotola su livelli fatti di deliziosi dessert. L’obiettivo è raccogliere il maggior numero di fragole vincendo una serie di sfide, che includono gare, insieme a minigiochi come un battle royale o raccogliendo fragole come appaiono in grandi tazze da tè. Puoi giocare da solo contro CPU, online contro amici o sconosciuti o di persona tramite la modalità cooperativa sul divano o la comunicazione Switch locale. In definitiva è un approccio più gentile al caotico gioco di società di corse. È anche incredibilmente attraente per me, una persona a cui piace davvero guardare i flussi Ragazzi autunnali o Mario Kart più che giocarli effettivamente.

la mia vita ora è completa Immagine: Laboratorio HAL/Nintendo

Fuori dal cancello, Buffet dei sogniIl tema del dessert è assolutamente adorabile. Ci sono ponti con creste di cialde, piattaforme a forcella e pile di frittelle da attraversare. Il piccolo Bronto Burts e Kabus volano in giro con le teste ricoperte di panna montata proprio come le mie. Un piacevole feedback tattile accompagna il rotolamento di Kirby, punteggiando il lento rotolo appiccicoso attraverso glassa, gelatina o sciroppo. La musica Schmaltzy mantiene il tono leggero. Man mano che Kirby mangia più fragole, cresce di dimensioni, rendendolo un avversario più intimidatorio nei minigiochi.

Le piste da corsa sono corte e dolci, in contrasto con le corse precedenti Kirby Air Ride, che aveva tracce più lunghe che sembravano più sostanziali se giocate come livelli individuali (sebbene quel gioco avesse anche controlli di corsa esilaranti e limitati, creando un periodo meravigliosamente disastroso). Possiedo ancora un GameCube per giocare Giro in aereo – il mio pregiudizio sta mostrando – ma Buffet dei sogni sembra più un gioco di società che un gioco di corse, con un approccio che si sente pronto per le risate sulla padronanza competitiva. Anche se non vinci, guadagni comunque punti verso il tuo Grado Gourmet, che sblocca cosmetici carini come un cappellino da hamburger. Il bambino che è in me che ha passato ore a dare la caccia alle bombolette di vernice spray Kirby e lo specchio incredibile fu subito catturato.

Immagine: Laboratorio HAL/Nintendo

Poiché stai rotolando, i controlli non sono così semplici come un tipico gioco di kart. È più simile Katamari Damacy o Ragazzi autunnalidove ti muovi relativamente lentamente, anche se per fortuna no come lentamente come quei fagioli caotici – e schiaffeggiarsi l’un l’altro molto. Puoi usare i classici power-up per creare caos o avanzare nella gara o nel minigioco. Ognuno di questi poteri è anche in armonia con l’adorabile motivo del dessert, con il classico uragano Kirby raffigurato come un cupcake e la forma della ruota di Kirby come una ciambella.

Ma l’atmosfera è molto meno minacciosa di Ragazzi autunnali, un gioco più apertamente progettato per farti fregare i tuoi avversari per un effetto comico. Per uno, Kirby può galleggiare, quindi cadere dalle sporgenze durante le gare è meno pericoloso. Inoltre, i power-up si rigenerano rapidamente e ci sono così tante fragole che cadono dal cielo che non sembra mai scarse. La fine di ogni gara è segnata da tre pile di frittelle ricoperte di fragole, del valore di 10, 30 e 50 fragole, quindi arrivarci prima ti fa guadagnare più bacche. Questo è il modo in cui il gioco premia il primo, il secondo e il terzo posto.

Immagine: Laboratorio HAL/Nintendo

I minigiochi sono altrettanto generosi. Nell’evento Battle Royale, dove puoi schiaffeggiarti a vicenda dalle sporgenze, tu fare ricevi fragole penalizzate per la caduta, ma vieni anche ricompensato (con una manciata di bacche più piccola o un potenziamento) immediatamente al rientro. Se stai cercando un’esperienza ancora più rilassante o stai giocando con i bambini più piccoli, Buffet dei sogni ha anche una mappa a rotazione libera per le persone che vogliono solo guidare Kirby nell’ambiente mentre mangia deliziose bacche.

È la ciliegina sulla torta di questo gioco dolce-zucchero, una perfetta sintesi della dolcezza e del caos di Kirby.

È la ciliegina sulla torta di questo gioco dolce-zucchero, una perfetta sintesi della dolcezza e del caos di Kirby.





