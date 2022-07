Kirby’s Avalanche e altri giochi per NES/SNES si uniscono a Nintendo Switch Online

Nintendo continua ad aggiungere giochi classici e oscuri per NES e Super NES dal suo catalogo precedente a Nintendo Switch Online, portando La valanga di Kirby, Storia del combattentee Daiva Story 6: Imperiale di Nirsartia al servizio di abbonamento Switch. Ciò offre al nuovo pubblico la possibilità di giocare a questi vecchi giochi o, se sei cresciuto con questi, la possibilità di rivivere i giorni felici.

Il gioco di puzzle in stile Tetris La valanga di Kirby (un Kirby reskin di Compile Super Puyo Puyo) lanciato per la prima volta nel 1995. Nel gioco, piccole macchie di numerosi colori cadono dalla parte superiore dello schermo e i giocatori devono collegare quelle di colori simili per innescare una reazione a catena.

Gli amanti dei giochi di combattimento in stile arcade non guardano oltre quelli di Data East Storia del combattente, che è stato rilasciato nel 1993 per le sale giochi, poi portato su SNES nel 1994 e ha dato il via alla serie. E Daiva Story 6: Imperiale di Nirsartia è il sesto di una serie di sette giochi Daiva ed è un simulatore di guerra galattica. Nel gioco del 1986, originariamente giocabile su Famicom di Nintendo, i giocatori viaggiano tra i pianeti, schierando l’uso strategico di armate di difesa e tute d’attacco mobili per sorpassare i pianeti.

Gli abbonati a Nintendo Switch Online hanno accesso a una serie di oltre 100 giochi NES e SNES, oltre all’accesso al multiplayer online. Un account Nintendo Switch Online standard costa $ 19,99 per un abbonamento individuale o $ 34,99 per un piano familiare che può ospitare fino a 8 account. C’è anche Nintendo Switch Online + Expansion Pack, che costa $ 49,99 all’anno e offre ai giocatori l’accesso anche ai giochi per Nintendo 64 e Sega Genesis.