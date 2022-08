Kinfire Chronicles gioco da tavolo che condivide uno scrittore con The Witcher 3

Ci è voluta una pandemia globale per rallentare Jane Hoffacker. L’ex sviluppatore di videogiochi ha iniziato la sua carriera con un periodo di tre anni in Activision, dove ha lavorato a Guitar Hero e Skylander. Alla fine è passata a una startup scadente chiamata Riot Games dove, nove anni dopo, si è trovata a servire come produttrice esecutiva di Arcanola serie animata Netflix acclamata dalla critica basata su League of Legends. Nonostante la sua vasta esperienza e competenza nei giochi, in qualche modo non è stato fino alla chiusura del COVID-19 che ha giocato per la prima volta a Dungeons & Dragons, ed è allora che si è appassionata ai giochi da tavolo.

“Mi vergogno ad ammettere che mi ci è voluto così tanto tempo”, ha detto. “Ma mi sono innamorato di quell’esperienza, di quel tipo di viaggio condiviso e di avventura condivisa che affronti con gli amici. Ricordo di aver pensato, Perché mi ci è voluto così tanto tempo?“

La risposta, ha deciso, è stata che la barriera all’ingresso nei giochi da tavolo di oggi è semplicemente troppo alta. I giochi di ruolo moderni come D&D, ad esempio, richiedono molta preparazione e un giocatore esperto, il Dungeon Master, per guidare l’esperienza. Nel frattempo, giochi da tavolo incentrati sulla campagna come Gloomhaven e Discesa: Legends of the Dark hanno set di regole elaborati e richiedono molto tempo per essere impostati. E se ci fosse una via di mezzo, qualcosa che potrebbe allontanare le persone dai loro schermi e monitor per trascorrere del tempo insieme attorno al tavolo, così come qualcosa di più snello e facile da imparare?

Immagine: sogni incredibili

Da quell’idea, il concetto per Kinfire Chronicles: L’autunno della notte sono nato. La campagna di crowdfunding per il progetto sarà pubblicata martedì e Polygon ha dettagli importanti su cosa aspettarsi dal prodotto finale. È una campagna in una scatola e, come molti giochi da tavolo di alto concetto prodotti oggi, ha anche un prezzo premium: $ 149,99 al dettaglio. Ma per quel prezzo, dice Hoffacker, la sua azienda, Incredible Dream Studios, introdurrà i giocatori a un livello completamente nuovo di gioco da tavolo, un’esperienza che è stata progettata per sembrare più unboxing e impostare un nuovo prodotto Apple e meno come costruire un appartamento -imballare i mobili.

Il gruppo

Dopo oltre un decennio di sviluppo di videogiochi e progetti correlati, Hoffacker sa che i grandi giochi sono costruiti su grandi storie. Ecco perché ha assunto due dei migliori scrittori del settore, Mateusz Tomaszkiewicz e Jakub Szamalek, per creare il mondo di Atios. Durante il loro periodo con CD Projekt Red, la coppia ha lavorato sia alla serie di The Witcher che Cyberpunk 2077. Tomaszkiewicz in particolare è meglio conosciuto per la famosa serie di missioni Bloody Baron in The Witcher 3: Caccia selvaggiaampiamente considerata una delle migliori storie nella storia dei giochi di ruolo.

Hoffacker non si è fermato qui. Durante un tour nell’industria polacca di sviluppo di giochi, ha contattato Katarzyna “Kate” Redesiuk, ex art director per Cyberpunk 2077. Il loro set di abilità unico contribuisce a Le cronache del fuoco‘ aspetto distinto: una combinazione di oscurità e fantasia che il team chiama “triste”. Poi ha coronato la troupe con Kevin Wilson, un veterano di 20 anni nell’industria dei giochi da tavolo i cui crediti includono titoli leggendari come Arkham Orrore e Discesa: Viaggi nell’oscurità.

Per Wilson, che ha trascorso decenni come libero professionista, il passaggio al solo lavoro a tempo pieno ha cambiato la vita. Ma è stata la squadra di livello mondiale improvvisamente a sua disposizione che lo ha entusiasmato.

Opera d’arte da Kinfire Chronicles: L’autunno della notte mostra la città Din’Lux prima di Night’s Fall… Immagine: sogno incredibile

“Non so com’è la configurazione del tuo PC di casa”, ha detto Wilson durante una recente intervista con Polygon, “ma è come se improvvisamente avessi tutte le migliori apparecchiature video che potresti mai desiderare, le migliori apparecchiature audio e tutto il software che potresti desiderare. E sono come, OK, cosa vuoi fare? Perché sei l’esperto in questo campo. Allora come pensi che vogliamo andare?“

“Da allora abbiamo preso ogni sorta di direzione”, ha continuato. “È stato quasi come un progetto di due anni, portarlo a termine. […] Vogliamo che sia fantastico. Vogliamo che faccia saltare in aria le persone”.

La storia

… e dopo. Immagine: sogno incredibile

Le cronache del fuoco offre un’ambientazione ad alta fantasia, con umani e creature fantastiche. Secondo Wilson, la trama inizia durante un assedio della città elfica conosciuta come Din’Lux da parte di un esercito di nani. Durante la battaglia, le stelle si spengono e un’oscurità magica discende sul mondo. Ma gli elfi si sono preparati a questo con un faro magico a cui si sono presi cura per generazioni.

“I difensori della città decidono che apriranno i cancelli”, ha detto Wilson. “Hanno lasciato [the invaders] dentro, li disarmarono e l’oscurità cadde sul resto del mondo. Solo questa piccola città era protetta”. Al di là della luce di Din’Lux, mostri e orrori magici dominano la terra.

Il gioco si svolge in un punto in cui sono trascorsi molti anni dall’inizio della Starless Night, con i giocatori che assumono il ruolo di membri della Seekers Guild. La loro prima missione è prendere una brace da Din’Lux per cercare di fondare una nuova città da qualche parte nel deserto. Lungo la strada, il gruppo dovrà affrontare un grave pericolo e potrebbe persino fallire nella sua missione. Il gioco progredirà a prescindere, con una combinazione di una complessa narrativa ramificata, battaglie tattiche a turni e un solido sistema di esplorazione e scoperta.

Ciò di cui Wilson è più orgoglioso, ha detto, è il modo in cui il gioco coinvolge delicatamente i nuovi giocatori. Le cronache del fuoco inizia con la sua storia elettrizzante e solo quando si verifica un conflitto le meccaniche di gioco stesse si svolgono.

“Hai un piccolo mazzo di 18 carte,” disse Wilson, “e stai giocando le tue carte. […] Rimanendo nel personaggio, ottieni punti esperienza che ti consentono di modificare il mazzo del tuo personaggio. Quando andate [to] dormi alla locanda in città, puoi mischiare alcune carte: metti alcune carte e prendi alcune carte, oppure prendi carte più potenti per cambiare il modo in cui gioca il tuo personaggio.

L’idea è che i giocatori impareranno il sistema insieme, in tempo reale, mentre sbloccano il gioco.

Il prodotto

Laddove altri editori potrebbero spendere tutto il loro tempo e il loro tesoro durante il processo di sviluppo del gioco per creare miniature elaborate o complessi terreni di cartone, Hoffacker e il suo team si sono invece concentrati sull’imballaggio. Come si ottiene un moderno gioco da tavolo da e verso il tavolo nel minor tempo possibile?

Foto: sogno incredibile

La soluzione che hanno escogitato è modellata sull’industria musicale, in particolare sui dischi in vinile. Ciascuna di Le cronache del fuoco‘ 15 missioni saranno confezionate come un LP. All’esterno del pacchetto, c’è una copertina tematica dell’album per mettere i giocatori nell’umore giusto, e all’interno riceveranno solo le cose di cui hanno bisogno per suonare per la prossima ora. Niente pezzi di cartone o smistamento tra mazzi di carte per trovare quelli giusti. È solo afferrare e andare.

“Sarebbe stato molto più economico per noi se avessimo semplicemente impilato un mucchio di schede perforate e poi avessimo tutto in qualche modo unito insieme”, ha detto Hoffacker, “fondamentalmente affidandoci al giocatore per assemblarne di più da solo. Mi sembra che a volte acquisti questi giochi e ti sembri sul punto di assemblare i mobili dell’Ikea, perché lo sei letteralmente. Stiamo sfruttando l’imballaggio, il che lo rende un po’ più costoso, perché ora devi pagare le persone per riempire effettivamente ogni scatoletta, ma vogliamo che sia il più semplice possibile per te sederti per una sessione di gioco. Massimizziamo il tuo tempo di gioco”.

Una volta stabilito il design della confezione, la sfida rimanente per il team sarà quella di portare i fan con la tradizione e mantenerli lì con la facilità del gameplay. A tal fine, Incredible Dream sta prendendo in prestito dai moderni giochi di ruolo da tavolo sponsorizzando una vera serie di giochi su YouTube. Il primo episodio è in diretta, con Chrissy Costanza (streamer di Twitch e cantante degli Against the Current), Brian David Gilbert (ex Polygon), Krystina Arielle (Star Wars: L’Alta Repubblica e Dimensione 20) e Ryan Verniere (Merli gioco di ruolo da tavolo e Riot Games).

Kinfire Chronicles: L’autunno della notte sarà disponibile su Kickstarter martedì, con il gioco base disponibile per il preordine a soli $ 99. Una versione deluxe è disponibile anche per $ 175.