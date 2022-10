Kerbal Space Program 2 è disponibile per un lancio in accesso anticipato tra T meno 5 mesi

Intercept Games ha finalmente annunciato che il tanto atteso seguito del programma spaziale Kerbal “Scuffed NASA Simulator” arriverà finalmente a febbraio 2023. In un nuovo blog degli sviluppatori, Intercept Games esamina i loro obiettivi principali per il sequel e piani per il futuro dopo il lancio iniziale di febbraio.

È chiaro che hanno ascoltato da vicino la community di KSP poiché ora sono incluse alcune funzionalità di base che un tempo erano le mod nel primo gioco. Il viaggio interstellare, sebbene non sia immediatamente disponibile, sarà una componente importante del Kerbal Space Program 2, consentendo ai giocatori di farsi strada fino a inviare Kerbal ai sistemi stellari vicini utilizzando il viaggio a velocità quasi leggera. Intercept continua anche a mostrare colonie a grandezza naturale sui pianeti, che a sua volta era un’altra mod estremamente popolare per il primo KSP.

Anche i sistemi complessivi di KSP2 sembrano ricevere tonnellate di appianamento e perfezionamento. Le interfacce utente e le esperienze sembrano molto più intuitive e non richiedono una laurea in ingegneria per navigare come prima. Intercept ha anche mostrato la capacità di mostrare un senso dello stile nei veicoli con una personalizzazione molto più profonda su veicoli e razzi.

Una parte spesso trascurata, ma critica della longevità di qualsiasi gioco, specialmente su PC, è la sua scena mod. Intercept non sta tirando pugni su quel fronte, assumendo uno dei più importanti modder di veicoli del Programma spaziale Kerbal per far parte del team e sollevando continuamente il loro desiderio di lavorare con la comunità di modding per migliorare l’esperienza. Le menzioni sull’efficienza con le mod, il versionamento delle mod e i processi di confezionamento semplificati indicano che KSP2 avrà probabilmente un enorme vantaggio con le mod personalizzate anche nelle sue fasi iniziali quando verrà lanciato.

Il più grande calo di funzionalità nel video, tuttavia, è l’inclusione del multiplayer. Detto questo, non sono stati svelati molti dettagli, poiché Intercept intende rilasciare questa funzionalità più avanti nello sviluppo. Il Kerbal Space Center, o KSC, è stato notevolmente ampliato per riflettere l’inclusione del multiplayer con quattro piattaforme di lancio utilizzabili per razzi e due piste per altri velivoli. Potrebbe esserci molto meno lavoro da parte dei giocatori necessari per costruire basi su altri pianeti e persino enormi server di intere agenzie spaziali gestite da persone nel sistema Kerbal.

Il programma Kerbal Space entrerà in accesso anticipato su PC tramite Epic Games Store e Steam il 24 febbraio 2023.