Kenny Clark, Kenneth Walker III tra i principali protagonisti nell’ultimo aggiornamento delle valutazioni di Madden 23

La settimana 9 della stagione NFL 2022 è nei libri, il che significa che abbiamo raggiunto la metà di quest’anno. Un nuovo aggiornamento delle valutazioni di Madden 23 è stato pubblicato il 10 novembre, modificando gli attributi di alcuni dei più grandi nomi della lega. Tra i cambiamenti più importanti ci sono i downgrade a due superstar NFC e grandi aggiornamenti a due debuttanti NFC.

Imparentato: Madden 23 Harvest Field Pass – Tutti i premi, come fare progressi e altro ancora

I due più grandi nomi che sono stati interessati dall’aggiornamento delle valutazioni della settimana 9 sono stati il ​​guardalinee difensivo dei Packers Kenny Clark e il running back dei Cowboys Ezekiel Elliott. Clark ha ricevuto un downgrade di -2 OVR, portando il suo totale a 88 OVR. Ciò può essere attribuito alla statistica di consapevolezza di Clark, che è scesa di cinque. E per quanto riguarda Elliott, la stella indietro ora è scesa a 87 OVR dopo un downgrade di -1 OVR. Il veterano running back ha iniziato l’anno con un OVR di 88, ma è salito a 89 nella settimana 3.

D’altra parte, due debuttanti molto interessanti hanno ricevuto dei grandi aggiornamenti. La sicurezza dei Lions Kerby Joseph, che ha avuto 10 contrasti combinati e due intercettazioni nella grande vittoria di Detroit contro i Packers, è ora fino a 75 OVR. L’OVR di Joseph è aumentato di cinque punti rispetto alla scorsa settimana.

Anche il running back del rookie dei Seahawks Kenneth Walker III continua la sua scalata in classifica. Walker è ora fino a 82 OVR, cinque punti in più dall’inizio della stagione. Walker III si sta godendo una buona stagione, correndo per 570 yard finora, e ha segnato sette touchdown su corsa nel 2022. Quest’ultima cifra è buona per il quarto posto in tutta la NFL.

Altre modifiche degne di nota includono aggiornamenti a Broncos DT DJ Jones (79 OVR, +2) e Cardinals RE Zach Allen (77 OVR, +2) e un importante downgrade a Broncos running back Melvin Gordon III (75 OVR, -3).