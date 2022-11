Kemono Jihen Stagione 2: Tutto ciò che sappiamo

‘Kemono Jihen‘ è uno spettacolo anime horror fantasy urbano basato su una serie manga giapponese scritta e illustrata da Sh Aimoto. La storia si svolge in un mondo in cui umani e mostri, noti come kemono, coesistono. Kabane Kusaka, un ibrido ghoul-umano, ha sofferto di abbandono e apatia dalla sua famiglia allargata dalla scomparsa dei suoi genitori.

Si trasferisce a Tokio con il detective Kemono Kohachi Inugami e in seguito inizia a lavorare per lui presso l’Ufficio di consulenza per stranezze di Inugami. Kabane scopre per la prima volta nella sua vita l’amicizia, il cameratismo e il vero significato della famiglia.

Correlati- Murder In Provence Stagione 2: data di uscita, cast, trama e tutto ciò che vuoi sapere!

Lo spettacolo ha ricevuto feedback per lo più positivi per la sua ricca mitologia e narrazione coinvolgente sin dal suo debutto. La prima stagione di “Kemono Jihen” è appena terminata. Ecco cosa sappiamo finora sulla data di uscita della seconda stagione.

Data di uscita della seconda stagione di Kemono Jihen

La prima stagione di “Kemono Jihen” è stata presentata per la prima volta il 10 gennaio 2021 ed è durata 12 episodi prima di terminare il 28 marzo 2021. La serie è stata prodotta da Ajia-Do Animation Works, con la regia di Masaya Fujimori e la scrittura di Noboru Kimura. La seconda stagione non ha ancora ricevuto una dichiarazione ufficiale dai produttori. Tuttavia, lo spettacolo e il manga originale hanno sviluppato un seguito devoto che dovrebbe crescere solo nei prossimi anni. Di conseguenza, la richiesta di un sequel aumenterà ancora di più.

A causa della loro popolarità, programmi fantasy urbani di successo come “Death Note” e “Mob Psycho 100” hanno ricevuto più stagioni. Quindi, il fatto che “Kemono Jihen” ottenga o meno una seconda stagione è in definitiva determinato dalla risposta del pubblico. Ajia-Do ha esperienza nella creazione di più stagioni di anime. Lo hanno fatto con ‘Kaiketsu Zorori,’ che da allora è diventato un franchising multimediale. Se “Kemono Jihen” mantiene la sua popolarità, non c’è motivo per cui non dovrebbe ricevere lo stesso trattamento.

Correlati- Isekai Quartet Stagione 3: Tutti i dettagli che devi sapere!

Anche se Ajia-Do non produce la seconda stagione, altri studi di animazione possono, come hanno fatto Tezuka Productions e Okuruto Noboru per Ajia-Do con ‘Come non evocare un Signore dei Demoni,’ o ‘Ajia-Do‘ stesso ha fatto per Pierrot con ‘Emma.’ Se l’anime viene rinnovato entro il prossimo anno, la seconda stagione di “Kemono Jihen” uscirà nel 2023.

Trama di Kemono Jihen Stagione 2: di cosa può trattarsi?

Nel finale della prima stagione, Akira usa l’assistenza di Kabane per estrarre la pietra nulla dal petto di Yui. La pietra nulla si combina con la pietra vitale di Kabane per formare la pietra kemono. Quando Inari cerca di prenderlo, Inugami interviene, costringendola a restituirlo a Kabane. Viene rivelato che Yui ha ucciso tutte le donne nel loro villaggio sul monte Iwanki mentre era sotto il controllo della pietra nulla. Akira lo convince a portare con sé quel terribile fardello.

Dopo che Yui si è ripreso, i due fratelli intraprendono un viaggio di introspezione. Secondo l’episodio, “kemono jihen” si riferisce a una terribile guerra tra uomini e kemono. Kabane scopre che potrebbe discendere da una stirpe di capi kemono. Inugami e Kabane iniziano la loro ricerca per saperne di più sui genitori di Kabane e Kon si unisce a loro.

Correlati- Annullata la serie “I Borgia” dopo tre stagioni

Il capitolo 22 e successivi possono essere adattati nella stagione 2. Inugami sta trasportando Kabane e Kon a Shikoku, dove è nato. La stagione 2 potrebbe vedere l’introduzione di altri bakeanuki come lui, oltre a un’esplorazione della loro cultura e tradizioni. La principessa Iyo Yashima, un popolare personaggio manga, potrebbe fare la sua prima apparizione nella prossima stagione.

Lei e Kon potrebbero finire per competere per l’attenzione di Kabane. Inari ha inviato Kon in missione per convincere Kabane a darle volontariamente la kemonostone. Potrebbe provare a farlo nella seconda stagione e ritrovarsi divisa tra la sua lealtà a Inari e il suo legame crescente con Kabane.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!