Keldeo arriva nell’evento Mythic Blade di Pokémon Go dietro un paywall in un biglietto di ricerca speciale

Dicembre è iniziato per le gare di Pokémon Go e, sebbene il primo evento debba ancora iniziare per la stagione dei desideri mitici, abbiamo già informazioni sul secondo evento, Mythic Blade. Questo evento riguarderà il mitico Pokémon, Keldeo, l’ultimo membro del team Sword of Justice, composto da Virizion, Cobalion e Terrakion. Appare solo durante questo periodo per coloro che acquistano un biglietto speciale, ma se i giocatori non lo fanno, Crabrawler è il prossimo Pokémon ad apparire per tutti.

Keldeo debutterà nel gioco mobile durante un evento speciale dal 6 all’11 dicembre. È un Pokémon di tipo Acqua e Lotta. Il biglietto per l’evento speciale ti dà accesso a una ricerca speciale chiamata Qualcosa di straordinario e coloro che seguono tutti i passaggi ti danno accesso a Keldeo nella sua forma originale. Probabilmente ci sarà un evento con la sua Resolute Form in futuro.

Coloro che acquisteranno anche il biglietto riceveranno una maglietta con l’avatar Keldeo, 14 caramelle rare, 12 bacche Pinap d’argento, due incubatrici, due super incubatrici, due incenso, insieme a molteplici incontri aumentati con Pokémon di tipo Lotta e Acqua nell’evento, come Machop, Hitmonlee, Hitmonchann, Ferroseedd e molti altri.

Hai visto una sfocatura scivolare sull’acqua di recente? Allora potresti aver visto il Pokémon Colt, Keldeo! Dal 6 all’11 dicembre 2022, gli Allenatori avranno la possibilità di incontrare Keldeo durante uno speciale evento a pagamento! pic.twitter.com/1Os9o52ENX — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 2 dicembre 2022

Se non acquisti il ​​biglietto, Crabrawler e la sua forma evoluta, Crabominable, saranno disponibili durante questo periodo. A questo punto si svolgerà una Sfida raccolta, che ricompenserà i giocatori con una MT veloce e carica.

Dato che Keldeo è un Pokémon mitico, dovrebbe essere bloccato da un biglietto di ricerca speciale. Questo accade quasi ogni volta che un Pokémon mitico viene presentato a Pokémon Go, e successivamente viene rilasciato al pubblico in un altro evento. Tuttavia, potrebbe non essere adatto a tutti i giocatori, soprattutto visto il recente annuncio dell’evento Pokémon Go Tour: Hoenn nel febbraio 2023.