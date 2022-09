Kathy Hilton Patrimonio netto, vita personale e altro!

Kathy Hilton è una 350 milioni di dollari Attrice, stilista e filantropa americana. Questo è il suo patrimonio netto combinato con Rick Hilton, suo marito dal 1979. Rick e Kathy Hilton sono famosi soprattutto per essere i genitori di Paris e Nicky Hilton.

Kathy Hilton ha aggiunto molta leggerezza alla stagione 11 di The Real Housewives of Beverly Hills. Kathy ci ha fatto chiedere perché non si è unita prima al reality show, dalle sue esilaranti abitudini del sonno alle sue buffonate con la sorella Kyle Richards. Potremmo sicuramente guardare un’intera stagione in cui Kathy è completamente se stessa. Anche se Kathy non vuole essere un membro del cast a tempo pieno, ha avuto l’opportunità di brillare in questa stagione.

Primi anni di vita

Kathleen Elizabeth Avanzino è nata il 13 marzo 1959 da Kathleen Mary e Laurance K. Avanzino. Il nonno paterno di Kathy era italiano e ha anche antenati irlandesi e scozzesi. I genitori di Hilton divorziarono e lei sposò Kenneth E. Richards, che aveva tre figli adulti da un precedente matrimonio. La madre di Kathy aveva allora le sorellastre, le attrici Kim e Kyle Richards. Hilton ha cinque fratellastri paterni a seguito del nuovo matrimonio di suo padre. Kathy ha frequentato un liceo privato a Los Angeles ed è diventata la migliore amica di Michael Jackson, con il quale è rimasta molto legata fino alla sua morte nel 2009.

La carriera di Kathy è iniziata prima di incontrare il suo futuro marito, l’erede degli Hilton Hotels Richard Hilton, quando era una bambina. Ha iniziato la sua carriera come attrice all’età di nove anni, apparendo in programmi televisivi come “Bewitched”, “The Rockford Files”, “Nanny and the Professor”, “Happy Days”, “Family Affair” e altri. È anche apparsa nei film “The Dark” e “On the Air Live with Captain Midnight”. Ha incontrato Richard Hilton quando aveva 15 anni, più o meno nel periodo in cui si è “ritirata” dalla recitazione. Cinque anni dopo, nel 1979, i due si sposarono. Hilton aveva il suo negozio di articoli da regalo e antiquariato chiamato The Staircase su Sunset Plaza a Los Angeles negli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90.

Kathy si è dilettata nel ritorno alle sue radici nel mondo dello spettacolo da quando si è sposata con la famiglia Hilton. Ha iniziato a lavorare come conduttrice nella rete di acquisti da casa QVC nel 2002 e tre anni dopo ha ospitato il reality show della NBC I Want to Be a Hilton. Ha iniziato a vendere prodotti per la cura della pelle sulla rete rivale di acquisti da casa HSN due anni dopo. Ha fatto un’apparizione cameo nei panni di se stessa in The Young and the Restless nel 2008.

È apparsa in The World Secondo Paris nel 2011. Kim e Kyle Richards, le sorellastre di Hilton, sono entrambe membri del cast del reality show di successo di Bravo The Real Housewives of Beverly Hills. Kathy ha dichiarato nel 2012 che si rifiuta di guardare le sue sorelle nello show perché la fanno cadere a pezzi e piangere. Dal 2012 disegna la Kathy Hilton Collection di abiti da festa, venduti in oltre 400 negozi in tutto il mondo, tra cui Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue e Nordstrom.

Vita privata

Lei e suo marito, Richard Hilton, vivono a Bel Air con i loro quattro figli grandi, Paris e Nicky, e Barron e Conrad. Attraverso la figlia Nicky e suo marito James Rothschild, gli Hilton hanno due nipoti. Suo figlio Barron e sua moglie Tessa le hanno dato una nipote. La coppia vive nel quartiere Bel Air di Los Angeles.

Hilton è nota per le sue attività di beneficenza. Ha raccolto fondi per la Make-A-Wish Foundation nel 2007 chiedendo alle celebrità di mettere all’asta i loro beni e donare il ricavato alla fondazione.

È stata premiata dalla Starlight Children’s Foundation nel 2011 con le sue due figlie al gala “A Stellar Night” a Los Angeles.

Immobiliare personale

Rick e Kathy Hilton hanno pagato $ 3,385 milioni per una vasta proprietà di 3 acri con 7 camere da letto negli Hamptons nel 1999. Tradizionalmente hanno affittato questa proprietà durante la stagione estiva per $ 300.000 – $ 400.000. Hanno pagato $ 9,2 milioni per una grande villa di Bel-Air nel 2004. Hanno pagato $ 2,5 milioni per un appartamento al Pierre Hotel di New York City nel 2014.