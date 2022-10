Kane Lim patrimonio netto

Kane Lim ha un patrimonio netto di $ 20 milioni Investitore, collezionista e personaggio televisivo di Singapore di Singapore. Va menzionato, tuttavia, che si dice che Kane provenga da una famiglia di Singapore che vale miliardi di dollari a causa di interessi in centri commerciali, immobili commerciali, petrolio e petroliere nel sud-est asiatico.

Kane è salito alla ribalta nel gennaio 2021 come una delle stelle del Netflix programma di realtà “Bling Empire”. La trama ruota attorno allo stile di vita di un gruppo di asiatici estremamente ricchi a Los Angeles. Le origini di Kane e la presunta fortuna della famiglia non sono state ufficialmente provate.

Kane afferma di non essere stato viziato da bambino come altri bambini privilegiati a Singapore. Ad esempio, invece di accompagnarlo a scuola tutti i giorni, suo padre gli faceva prendere i mezzi pubblici. Secondo i rapporti, la famiglia possiede centri commerciali ed edifici per uffici in gran parte in Thailandia.

Kane ha detto a un intervistatore nel 2019 di aver iniziato a investire in azioni all’età di 17 anni con un prestito di suo padre. Secondo quanto riferito, ha restituito i soldi in due mesi e due anni dopo aveva accumulato una ricchezza personale di “sette cifre”. Kane ora sta investendo i suoi soldi in immobili a Los Angeles per far crescere l’azienda della sua famiglia verso ovest.

Quanti anni ha Kane Lim?

Il compleanno di Kane Lim è il 5 dicembre ed è nato a Singapore nel 1989. Quindi ha 32 anni. Nato il 5 dicembre, è un Sagittario di nazionalità singaporiana. Kane è anche di origini e pratiche asiatiche Buddismo come sua religione.

Chi sono i genitori di Kane Lim?

Kane è stato cresciuto principalmente da genitori benestanti, ma sottolinea che non sono miliardari. Suo padre, d’altra parte, possiede e controlla un conglomerato multimiliardario di immobili, petrolio e trasporti. Lim ha anche uno stretto rapporto con sua madre, con la quale ha caricato un video in occasione della festa della mamma con la didascalia: “Voglio bene alla tua mamma.”

Inoltre, Kane è il maggiore di tre fratelli e uno dei suoi fratelli minori si chiama Kesley. Sebbene la socialite menzioni regolarmente la sua famiglia nelle interviste, ha rifiutato di divulgare fatti sugli affari della sua famiglia o sull’identità di suo padre, affermando che la linea di sangue preferisce rimanere anonima. Lim, invece, si è trasferito a Los Angeles da Singapore nel 2012.

Kane Lim è altamente istruito?

Kane Lim ha completato la sua istruzione secondaria presso la Anglo-Chinese School di Barker Road, secondo la sua formazione accademica. In seguito, ha iniziato il liceo presso la Anglo-Chinese International School.

Ha conseguito una laurea in marketing di prodotto presso il Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles nel 2013.

Kane Lim esce con qualcuno?

Attualmente si ritiene che Kane Lim sia single e non sposato. Quando Kane e il suo collega contendente Heart Evangelista sono stati sorpresi a caricare immagini tra loro più regolarmente, i fan hanno iniziato a spedirle. Tuttavia, è stato scoperto che i due hanno stretto uno stretto legame durante le riprese di Bling Empire e che sono amici nella vita reale.

Quanto è alto Kane Lim?

Kane Lim, influencer di 32 anni, ha un tipo di corpo magro, in piedi a 5 piedi e 4 pollici (1,62 m, 162 cm) e pesa circa 61 kg. Allo stesso modo, ha i capelli castani corti e gli occhi castano chiaro.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!