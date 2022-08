Jurassic World Alive, lo sviluppatore di Cookie Jam vede enormi licenziamenti

Mondo giurassico vivo e Harry Potter: il mistero di Hogwarts Giovedì l’editore Jam City ha licenziato il 17% del personale dell’azienda e della sua controllata Ludia. Jam City, che ha creato il gioco match-3 Marmellata Di Biscotti nel 2014 e ha sedi negli Stati Uniti e in Canada, ha acquisito Ludia, con sede a Montreal e nota per la creazione di giochi sia originali che di marca, nel 2021 e ha collettivamente circa 1.400 dipendenti.

Circa 200 lavoratori sono stati licenziati giovedì tra Jam City e Ludia. Polygon ha parlato con 10 lavoratori Ludia interessati e due dipendenti attuali. Diversi ex dipendenti di Ludia hanno detto a Polygon che erano in congedo o in ferie durante il licenziamento, scoprendo prima da altri colleghi e poi notando di aver perso l’accesso agli account associati.

Ludia operai che erano non i licenziati sono stati informati del licenziamento prima tramite una grande riunione, in cui ai dipendenti è stato chiesto di non dirlo agli altri, secondo una registrazione della chiamata ottenuta da Polygon. Successivamente, le risorse umane hanno iniziato a coinvolgere le persone colpite in riunioni separate. Almeno un lavoratore ha detto a Polygon di aver iniziato a perdere l’accesso ai vari account di lavoro mentre stavano ancora aspettando l’orario della riunione programmato. Altri dipendenti confusi hanno iniziato a mettere in discussione i licenziamenti nelle stanze pubbliche di Slack.

La maggior parte dei lavoratori si è detta sorpresa dai licenziamenti, notando che in precedenza era stato promesso che non sarebbe successo, che l’acquisizione di Jam City avrebbe permesso a Ludia di fare di più di quello che già fa. “Le persone sono davvero sconvolte”, ha detto a Polygon un attuale dipendente. “Ludia ci ha trattato molto bene nel corso degli anni. Hanno fatto molto per cercare di prendersi cura di noi, ma dall’acquisizione, quell’atteggiamento sembra cambiare. Abbiamo cercato di far sentire le nostre voci, ma, in generale, siamo sembrati ignorati. Ci sentiamo senza voce”.

Jam City ha acquistato Ludia per $ 165 milioni nel settembre 2021 dopo aver ottenuto un finanziamento di $ 350 milioni dalla società di giochi sudcoreana Netmarble, meraviglia Regno dei Campioni lo sviluppatore Kabam e altri, secondo VentureBeat. Jam City ha emesso alcuni round più piccoli di licenziamenti da allora ad oggi, hanno detto a Polygon quattro ex dipendenti. Il licenziamento di giovedì, tuttavia, è di gran lunga il più grande di tutti.

Un portavoce di Jam City ha detto a Polygon che la decisione è stata presa “alla luce della difficile economia globale e del suo impatto sull’industria dei giochi”. Il portavoce ha proseguito:

Alla luce della difficile economia globale e del suo impatto sull’industria dei giochi, Jam City ha preso la difficile decisione di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 17%. Negli ultimi anni abbiamo effettuato una serie di acquisizioni strategiche e questa mossa rappresenta un giusto dimensionamento della nostra forza lavoro per far fronte ai licenziamenti associati a tali transazioni. Sebbene Jam City rimanga redditizia, riteniamo che nell’attuale ambiente operativo, questa sia una mossa necessaria per migliorare la nostra flessibilità finanziaria e aumentare l’efficienza operativa, posizionando meglio Jam City per la crescita a lungo termine. Ciò segue anche una ristrutturazione più ampia che abbiamo recentemente completato per riallineare i nostri team di sviluppo in divisioni di genere focalizzate sull’esperienza in materia per ottimizzare le prestazioni. Ringraziamo coloro che ci stanno lasciando per i loro numerosi contributi e stanno fornendo pacchetti di fine rapporto e benefici per aiutare con la transizione.

I lavoratori hanno ricevuto un trattamento di fine rapporto che aumenta con il tempo impiegato dall’azienda, hanno affermato.

Jam City ha descritto pubblicamente il suo prossimo gioco, che si chiama Ascensione dei Campioni e sarà costruito sulla blockchain, in un white paper a maggio. Ascensione dei Campioni i personaggi possono attualmente essere acquistati come NFT su OpenSea; 7.622 sono disponibili al momento della scrittura. Alcuni dei lavoratori licenziati hanno ipotizzato a Polygon che l’approccio all-in di Jam City ai giochi blockchain potrebbe aver influenzato i licenziamenti giovedì. A parte Ascensione dei CampioniJam City ha lavorato su una serie di giochi originali e con licenza, come Geni e gemme, Disney Emoji Blitze I Griffin: un altro gioco per dispositivi mobili.

Ludia, fondata nel 2007, ha iniziato creando giochi con licenza come Il prezzo è giusto e altri marchi di game show, e sono passati ad altri giochi come Il celibe: il videogioco e Mondo giurassico vivo.

“Il problema che deriva da molto sviluppo del gioco è che abbiamo così tanta riservatezza”, ha detto un lavoratore. “È difficile che queste cose escano senza sentirsi a rischio. Se sei in grado di parlare di questo tipo di licenziamenti, fai sapere alla gente che sta succedendo. Altrimenti va solo sotto il radar. Lo sviluppo del gioco sta andando come al solito. Ma in una città come Montreal, dove c’è un numero così concentrato di studi, può essere devastante”.