Judas debutta con un successo ai Game Awards, dai creatori del franchise di BioShock

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di qualunque sviluppatore Ghost Story stesse lavorando, secondo quanto riferito, era nell’inferno dello sviluppo. Il team apparentemente ha risolto questi problemi, perché finalmente abbiamo visto il loro gioco in azione. Si chiama Judas e ha debuttato con un trailer piuttosto energico.

Il trailer di presentazione di Judas è stato mostrato durante i The Game Awards e contiene un minuto e mezzo di filmati molto intriganti. Per prima cosa, anche noi guardiamo fuori in prima persona e vediamo una donna camminare tra le macerie in fiamme e avvicinarsi (presumibilmente) al nostro eroe dall’altra parte di un pannello di vetro. Da lì, otteniamo lampi di altri personaggi come un uomo baffuto con un cappello da cowboy, un androide vestito in modo colorato con parte della sua faccia robotica esposta e una ballerina abbagliata. Lampi di spazio e quelli che presumibilmente sono alcuni dei robot nemici che dovremo affrontare in Judas passano un po’ di tempo sullo schermo. Il trailer si conclude con una meteora che si schianta contro il contenitore di vetro dall’inizio, dandoci un taglio strepitoso al logo e allo slogan del gioco Judas: “Ripara ciò che hai rotto”. Dato il nome del gioco, sembra giusto; sembra che il tradimento sarà un fattore importante nella storia.

Graficamente, Judas assomiglia molto a BioShock, ma c’era da aspettarselo considerando che hanno lo stesso creatore, Ken Levine. Tuttavia, Levine non è affatto coinvolto nel prossimo gioco di BioShock; è all-in su ciò che sta facendo Ghost Story. Tuttavia, puoi aspettarti alcuni elementi di gioco simili.

Per quanto riguarda quando puoi aspettarti una data di rilascio, non abbiamo nulla di definito in questo momento. Judas è diretto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam e Epic Games Store. Puoi ora inserirlo nella wishlist su Steam, dove è indicato come “prossimamente”.

Per quanto riguarda il prossimo gioco di BioShock, non sappiamo molto in questa fase. Diversi sviluppatori veterani della serie originale sono al timone della nuova, che è in fase di sviluppo presso lo studio 2K Cloud Chamber.