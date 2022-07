Journeys Through the Radiant Citadel’s Wages of Vice esplora l’avidità e il dolore

I tuoi eroi arrivano a Zinda, la capitale di N’wari, ed è un’atmosfera festosa. È il momento della Marcia del Vizio, una celebrazione simile al Carnevale in cui i festaioli spazzano in mare i loro peccati e vizi. È rumoroso e colorato. C’è cibo di strada, giostre e un’enorme parata in stile Mardi Gras. E poi inciampano su un cadavere.

Questo è il gancio di base per “Wages of Vice”, un’avventura di D&D di quinto livello scritta da TK Johnson nel prossimo Viaggi attraverso la Cittadella Radiosa. Durante l’avventura, i giocatori incontreranno tradimenti, omicidi politici, i pericoli di una classe dirigente plutocratica, un nuovo avido capo gilda, organizzatori sindacali e un vampiro Boo Hag.

L’omonima Cittadella Radiante, un’enorme città galleggiante nel cuore del Piano Etereo, fornisce il punto di partenza per nuove voci nel mondo di D&D. La Cittadella Radiante è stata fondata molto tempo fa da popoli di 27 diverse civiltà, misteriosamente abbandonata e poi riscoperta da 15 di quelle civiltà. La città è un ambiente vibrante a sé stante, ma crea anche connessioni con il Piano Materiale attraverso qualcosa chiamato Conchord Jewels che collega la Cittadella Radiante a nuovi popoli e luoghi che le ambientazioni ufficiali di D&D non hanno ancora esplorato.

Immagine: KNIIO/Maghi della costa

Wizards of the Coast ha accolto gli scrittori a cui portare le proprie storie Cittadella radiosa e celebrare il loro “patrimonio vissuto e le nostre comunità, non solo razziali ma anche culturali”, ha affermato Johnson. Tutto, dal festival alla Boo Hag, all’ambientazione di Zinda e N’wari, trae ispirazione dalla storia della famiglia di Johnson in luoghi come la Louisiana e i Caraibi, insieme al folklore di Gullah Geechee.

“Sono stato molto contento di partecipare a un progetto in cui abbiamo potuto celebrare le nostre identità invece di trasformarle in una sorta di altro esotico”, ha detto Johnson a Polygon. “Sono molto entusiasta di avere tutte queste nuove impostazioni.”

L’avventura di Johnson è una storia di omicidi irrisolti ambientata in uno sfondo di avidità, potere e controllo. “Wages of Vice” esplora, come ha detto Johnson, “fino a che punto le persone si spingono a indulgere nei loro vizi”. Mentre la capitale Zinda ha prosperato ed è cresciuta grazie all’esportazione di una pianta unica, un nuovo capo gilda di nome Madam Samira è salito nei ranghi dei Re di Moneta, la classe dirigente della città. Il suo legame con quella pianta, la sua creazione e l’avidità della plutocrazia di Zinda, insieme al dolore personale di Samira, creano lo sfondo dell’avventura. I governanti a cui si è unita Madam Samira “hanno messo in gioco le loro eredità familiari solo per un po’ di denaro e potere”. Spetterà agli avventurieri scoprire tutto mentre affrontano anche omicidi e un vampiro di ispirazione haitiana noto come soucriant.

Immagine: Ejiwa “Edge” Ebenebe/Wizards of the Coast

Ma “Il salario del vizio” non deve essere risolto attraverso omicidi e violenze di rappresaglia. Per tutto Cittadella radiosa‘s avventure, gli sceneggiatori hanno voluto evitare i problemi di perforazione fino a quando non sono stati risolti. Johnson ha spiegato: “Una delle nostre grandi cose di cui abbiamo parlato come gruppo di sceneggiatori è che ci sono molti modi in cui le nostre avventure possono essere risolte senza violenza. La maggior parte delle avventure ha opzioni non violente per risolverle”.

Johnson vuole che “Wages of Vice” si adatti Cittadella radiosai più grandi temi di ottimismo e comunità di solarpunk e Hopepunk. Certo, D&D può essere una “scatola di coltelli che ti danno per risolvere ogni problema”, ma Johnson dice che volevano evitarlo dove potevano. “Anche se Samira e i Kings of Coin stanno cercando di usarlo a loro vantaggio, non è necessario.”

Viaggi attraverso la cittadella radiosa arriverà nei negozi e online il 19 luglio e le copie con copertina rigida hanno un prezzo di $ 44,99. Sarà anche disponibile in formato digitale per $ 29,99, incluso su Roll20, Fantasy Grounds e attraverso il set di strumenti di D&D Beyond.