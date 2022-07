Opzioni di preordine per il God of War Ragnarok Jotanar Edition sono attualmente esauriti, ma i fan dovrebbero fare almeno un altro tentativo entro la fine dell’anno.

Sono previsti rifornimenti per i bundle più costosi prima che il gioco arrivi ufficialmente sugli scaffali a novembre.

Ma da quanto è stato condiviso finora, i fan dovranno essere veloci per avere qualche possibilità di afferrare una Jotnar Edition.

Jotnar Edition Restock “In arrivo”

La sezione di pre-ordine nel Regno Unito per God of War Ragnarok è attualmente elencata come esaurita tramite l’unico negozio da cui puoi acquistarlo, GAME. Ma la buona notizia è che nel 2022 arriveranno altre opzioni.

L’unica opzione che i fan hanno in questo momento è acquistare una Jotnar Edition da un mercato come eBay, che, come puoi immaginare, non è economico. Lo scalping è in pieno svolgimento e i giocatori noteranno che i prezzi vanno da £ 300,00 a £ 550,00, alcuni dei quali includono aste in corso in cui è garantito un aumento del prezzo.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro ⚡ EDIZIONE JÖTNAR 🔨 Torna alle 10:00 BST di venerdì 15 per assicurarti il ​​preordine per God of War Ragnarök! ⚡🔨 pic.twitter.com/Kq5sgkwqIh — GAME.co.uk (@GAMEdigital) 14 luglio 2022

Per evitare ciò, i giocatori dovranno attendere fino all’inizio del primo rifornimento di God of War Ragnarok Jotnar Edition. Sfortunatamente, il negozio di giochi non elenca quando ciò potrebbe accadere, il che significa che sarà difficile ricevere un preavviso.

Tuttavia, mentre i preordini per i bundle Ragnarok di God of War più costosi rimangono estremamente limitati, PlayStation Direct sarà un altro posto da cui acquistarli. Ancora una volta, non è stata annunciata una data fissa, ma dovrebbe fornire un altro modo per provare ad acquistare un’edizione speciale nel corso del 2022.

La pagina di preordine di God of War Ragnarok Jotnar Edition tramite PlayStation Direct attualmente elenca il pacchetto come “Prossimamente”, il che significa che dovremmo scoprire di più da PlayStation in merito ai suoi piani di preordine.

E per coloro che non vogliono perdersi quando tornerà, gli account Stock Tracker su Twitter ora tengono d’occhio e possono essere utilizzati per tenere d’occhio la situazione attuale. Sebbene i preordini siano esauriti per la Collector’s e la Jotnar Edition di Ragnarok, i giocatori possono comunque acquistare l’edizione standard del gioco in digitale dal PlayStation Store.

Le edizioni su disco per le versioni PS4 e PS4 del gioco sono disponibili anche sul sito Web Game.co.uk.