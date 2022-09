John Lasseter: patrimonio netto, vita personale, carriera, premi, ecc.

John Lasseter è un animatore, regista, sceneggiatore e produttore americano con un patrimonio netto di 100 milioni di dollari. Skydance Animation è guidata da Lasseter, che in precedenza ha lavorato come chief creative officer di Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios e Disneytoon Studios. È stato anche il principale consulente creativo presso la Walt Disney Imagineering. John ha diretto i film Pixar “Toy Story” (1995), “Toy Story 2” (1999), “A Bug’s Life” (1998), “Cars” (2006) e “Cars 2” (2011), e ha prodotto oltre 100 progetti, tra cui “Toy Story 3” (2010), “Frozen” (2013), “Zootopia” (2016), “Alla ricerca di Dory” (2016) e “Gli incredibili 2” (2018). Lasseter ha lasciato la Disney nel novembre 2017 dopo essere stato accusato di cattiva condotta sessuale contro i dipendenti.

Correlati – Tutto quello che sappiamo – Drew Barrymore

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Nel giugno 2018, la Disney ha annunciato che John avrebbe “assunto un ruolo di consulente presso la Walt Disney Company fino al 31 dicembre 2018, momento in cui lascerà l’azienda”. Nel gennaio 2019 è stato assunto da Skydance Animation, diventando il capo della compagnia.

Primi anni di vita

John Alan Lasseter è nato il 12 gennaio 1957 a Hollywood, California. Suo padre, Paul, era un responsabile dei ricambi di una concessionaria di automobili e sua madre, Jewell, era un’insegnante d’arte al liceo. John e la sua gemella fraterna, Johanna, sono cresciuti a Whittier, in California, e la carriera di sua madre ha acceso il suo interesse per l’animazione in giovane età.

Lasseter si interessò all’animazione dopo aver letto il libro di Bob Thomas “The Art of Animation”. Nel 1975 si iscrive al California Institute of the Arts, dove è solo il secondo studente a iscriversi al nuovo dipartimento di Animazione dei personaggi della scuola, fondato da due animatori Disney, T. Hee e Jack Hannah.

Correlati: patrimonio netto di Cherry Valentine, Wiki, biografia, statistiche, età, famiglia, istruzione 2022

Gli animatori Disney veterani Eric Larson, Ollie Johnston e Frank Thomas hanno tenuto il corso. Durante il suo soggiorno al CalArts, John ha creato i cortometraggi “Lady and the Lamp” (1979) e “Nitemare” (1980), che hanno entrambi vinto gli Student Academy Awards per l’animazione. Durante le sue vacanze estive, Lasseter ha lavorato per la Walt Disney Company come capitano della Jungle Cruise.

Carriera

Lasseter è stato impiegato come animatore presso la Walt Disney Productions dopo essersi diplomato alla CalArts. All’inizio degli anni ’80, ha visto alcuni film di conferenze di computer grafica che hanno suscitato il suo interesse per il futuro dell’animazione al computer e successivamente ha collaborato con Glen Keane su un cortometraggio di prova animato al computer di “Where the Wild Things Are”. I loro supervisori immediati non furono contenti e annullarono il progetto, dicendo a Lasseter: “Bene, John, il tuo progetto è ora completo, quindi il tuo lavoro con i Disney Studios è terminato”.

Correlati: patrimonio netto, vita personale e altro di Rick Ross!

Successivamente, ha lavorato come freelance per Ed Catmull del Lucasfilm Computer Graphics Group nel primo cortometraggio animato al computer della società, “The Adventures of André & Wally B”. Lasseter è entrato a far parte della Lucasfilm come dipendente a tempo pieno nell’ottobre 1984, e in seguito ha collaborato con Industrial Light & Magic (ILM) agli effetti speciali di “Young Sherlock Holmes”, sviluppando la prima “figura animata fotorealistica interamente generata al computer”. ” Lasseter e Catmull hanno continuato a creare il primo film animato al computer, “Toy Story”, nel 1995.

Dopo il suo divorzio, George Lucas ha venduto Computer grafica Lucasfilm, che allora era conosciuto come Pixar Graphics Group. La Pixar ha formato un’azienda distinta nel 1986, con Steve Jobs, co-fondatore di Apple, come principale stakeholder. In qualità di produttore esecutivo, Lasseter ha supervisionato ogni film Pixar durante il suo incarico presso l’azienda.

Relazionato- Divorzio Tiffany Jenkins – Sapere tutto sulla sua vita personale!

Nel 2006, la Disney ha acquisito la Pixar e ha nominato John il direttore creativo sia della Walt Disney Feature Animation (in seguito ribattezzata Walt Disney Animation Studios) che della Pixar. È anche diventato il principale consulente creativo di Walt Disney Imagineering e ha assistito alla creazione di attrazioni del parco a tema Disney. Dal 2006 al 2018, Lasseter è stato il produttore esecutivo di tutti i film prodotti dai Walt Disney Animation Studios. Nel giugno 2007, Lasseter e Catmull hanno rilevato i Disneytoon Studios. John conosce Hayao Miyazaki (famoso per “My Neighbor Totoro”) e ha prodotto esecutivamente numerosi film di Miyazaki per le loro uscite negli Stati Uniti, oltre a gestire il doppiaggio e le traduzioni delle colonne sonore in lingua inglese.

Lasseter faceva parte dell’Academy of Motion Picture.

Correlati- Simon Cowell Vita personale, patrimonio netto, immobili, primi anni di vita, carriera, ecc.

e Consiglio dei governatori delle arti e delle scienze dal 2005 al 2014, con il primo vicepresidente come ultimo incarico prima di dimettersi a causa di vincoli di mandato. Dopo la sua partenza dalla Disney alla fine del 2018, John è stato assunto dalla Skydance Animation e nell’aprile 2020, il leggendario compositore Alan Menken (noto per film Disney come “La sirenetta” e “La bella e la bestia”) ha rivelato di stava collaborando con Lasseter su un progetto Skydance. Oltre al suo lavoro come animatore, regista e produttore, Lasseter ha oltre 20 crediti di scrittura, inclusi i premi “Story by” in tutti e quattro i film di “Toy Story”, così come “A Bug’s Life”, “Cars” e “Auto 2”.

Vita privata

John ha sposato Nancy Ann Tague nel 1988, tre anni dopo averla incontrata a una conferenza di computer grafica a San Francisco. Hanno sei figli: Sam, Paul, Jackson, Bennett e Joey, così come il figlio di Nancy da una precedente relazione. La coppia gestisce la Lasseter Family Winery a Glen Ellen, in California, dal 2002. John ha oltre 1.000 camicie hawaiane nella sua collezione, oltre a una collezione di vecchie automobili, tra cui una Jaguar XK120 del 1952. Nel maggio 2009 ha pronunciato il discorso di laurea alla Pepperdine University e gli è stata conferita una laurea honoris causa.

Premi e candidature

Lasseter ha ricevuto sette nomination agli Oscar, tra cui Miglior cortometraggio, Animazione per “Tin Toy” nel 1989 e un premio speciale per “Toy Story”. Altre nomination includevano il miglior cortometraggio d’animazione per “Luxo Jr.” (1987), Miglior sceneggiatura, sceneggiatura scritta direttamente per lo schermo per “Toy Story” (1996), Miglior film d’animazione per “Monsters, Inc.” (2002), Miglior film d’animazione dell’anno per “Cars” (2007) e Miglior sceneggiatura adattata per “Toy Story 3”. (2011). John è stato nominato per due Primetime Emmy: Outstanding Animated Program for “Prep & Landing” (2010) e Outstanding Short-Format Animated Program for “Prep & Landing Stocking Stuffer: Operation: Secret Santa” (2011).

Correlati- Tutto su Aaron Judge Guadagni e altro!

Lasseter ha ricevuto premi alla carriera da 3D Creative Arts Awards (Sir Charles Wheatstone Award), Annie Awards (Winsor McCay Award), Art Directors Guild (Contribution to Cinematic Imagery Award), BAFTA/LA Britannia Awards (Contributions to Worldwide Entertainment), la Publicists Guild of America (Showmanship Award), la ShoWest Convention (Pioneer of Animation award e Outstanding Achievement award), la Mostra del Cinema di Venezia (Career Golden Lion)

John ha anche ricevuto riconoscimenti dall’Annecy International Animated Film Festival, dagli Awards Circuit Community Awards (“Toy Story”), dal Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dai Christopher Awards, dall’Hiroshima International Animation Festival (“Luxo Jr.”), dall’Hollywood Film Awards (“Cars”), i Los Angeles Film Critics Association Awards (“Toy Story” e ” (“For the Birds”). Lasseter è stato premiato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2011.

Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!