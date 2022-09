Jim McIngvale alias materasso Mack, guadagni e altro!

Jim Mcinvale, noto anche come Materasso Mack, è a $ 300 milioni di dollari degno uomo d’affari americano. È meglio conosciuto come proprietario e operatore della catena Gallery Furniture con sede a Houston.

Il materasso Mack è anche noto per piazzare grandi scommesse su eventi sportivi, in particolare quelli che coinvolgono gli Houston Astros. Le sue scommesse spesso coinvolgono promozioni nei suoi negozi in cui i clienti possono riavere i soldi per i materassi acquistati di recente se gli Astros vincono. Quindi scommette molto sugli Astros per compensare il costo della promozione.

Il materasso Mack, ad esempio, ha scommesso 3,45 milioni di dollari su una mezza dozzina di libri sportivi in ​​vista delle World Series nel 2021, in cui i suoi Astros hanno affrontato i Braves. Vincere la scommessa comporterebbe un profitto record di $ 35,6 milioni, con la maggior parte dei soldi provenienti dal Caesars SportsBook di Las Vegas. Ha stimato che coprire la promozione del suo materasso sarebbe costato $ 22 milioni.

Biografia del materasso Mack

Jim McIngvale è nato nel febbraio 1951 a Starkville, Mississippi.

Jim ha fondato Gallery Furniture nel 1981 dal retro del suo camioncino con $ 5.000 di risparmi di una vita. Gli affari sono cresciuti lentamente ma costantemente in quei primi mesi e anni, ma quando l’industria petrolifera è crollata, anche quasi tutte le attività di vendita al dettaglio in Texas sono cresciute.

All’inizio l’azienda si concentrava su mobili di fascia bassa e poco costosi, ma gli straordinari si ramificavano in linee di fascia alta.

Successo

Oggi, Gallery Furniture è uno dei rivenditori indipendenti di mobili di maggior successo del paese. I suoi negozi hanno raggiunto il più alto livello di vendite per piede quadrato di qualsiasi negozio negli Stati Uniti in vari momenti. Secondo i rapporti del 2005, l’azienda genera $ 200 milioni di entrate all’anno. Un rapporto aggiornato del 2015 stimava un fatturato annuo di circa $ 150 milioni.

Filantropia

Nell’agosto 2017 Jim ha permesso che i suoi negozi fossero usati come rifugi per le persone durante l’assalto dell’uragano Harvey.

Quando la tempesta tropicale Imelda ha inondato gran parte di Houston nel 2019, ha consentito ancora una volta di utilizzare i luoghi di Gallery Furniture come rifugi e luoghi per servizi di ristorazione gratuiti.

Durante la crisi energetica del Texas e l’uragano Ida nel 2021, Jim ha aperto i suoi negozi per fungere da rifugi, fonti di cibo e altri servizi di emergenza non solo in Texas, ma anche in Louisiana.

Rimborsi e scommesse sportive

Nel 2014, l’azienda ha gestito a Super Bowl XLVIII promozione in cui offriva un rimborso su qualsiasi acquisto superiore a $ 6.000 se i Seattle Seahawks avessero vinto. Quando i Seahawks hanno vinto, Mattress Mack ha rimborsato circa 7 milioni di dollari in acquisti di mobili.

Jim è un grande fan degli Houston Astros che è noto per piazzare grandi scommesse sulla squadra. Ha rimborsato $ 10 milioni di acquisti dei clienti quando gli Astros hanno vinto le World Series nel 2017.

Jim ha annunciato una promozione all’inizio della stagione 2019 che avrebbe rimborsato qualsiasi set di materassi acquistato fino a $ 3000 in quella stagione. Quando gli Astros hanno vinto le World Series, questa si è rivelata una responsabilità di $ 20 milioni. Jim ha iniziato a scommettere sugli Astros per vincere la serie per coprire le sue potenziali perdite. Jim aveva scommesso $ 13 milioni in una serie di scommesse entro il 29 ottobre 2019, la notte della partita 6. Gli Astros alla fine hanno perso la serie, che è costata a Jim $ 13 milioni.

Materasso Mack scommessa $ 3,45 milioni sugli Astros per vincere le World Series 2021, come accennato in precedenza nell’articolo, prima della partita degli Astros contro i Braves. Se gli Astros vincono, il pagamento genererà un profitto di $ 35,6 milioni. Allo stesso tempo, Mack ha stimato che la sua promozione di rimborso del negozio gli sarebbe costata poco più di $ 20 milioni, rendendola una vera situazione vantaggiosa per tutti se vincono gli Astros. Diversi bookmaker si sono offerti di incassare le sue scommesse prima dell’inizio delle World Series, ma a un valore inferiore. Mack ha rifiutato ogni offerta.

Scommessa del Super Bowl 2022

Il materasso Mack ha scommesso 4,5 milioni di dollari sui Cincinnati Bengals per sconfiggere i Los Angeles Rams nel Super Bowl LVI all’inizio di febbraio 2022. Ha piazzato la scommessa tramite l’app Caesars Sports Book ed è stata la più grande scommessa mobile mai piazzata all’epoca. A causa dei limiti salariali dell’app, ha dovuto caricare la scommessa con incrementi di $ 20.000. Se i Bengals avessero vinto, avrebbe guadagnato $ 7,7 milioni nel momento in cui ha piazzato la scommessa. Inoltre, chiunque abbia acquistato $ 3.000 in set di materassi o mobili per il soggiorno avrebbe diritto a un rimborso.

L’11 febbraio, il materasso Mack ha aumentato la sua scommessa a $ 5 milioni sui Bengals. Questa è la più grande scommessa sportiva legale singola della storia. Se i Bengals vincono entrambe le scommesse, riceverà $ 16,2 milioni.

Resta sintonizzato per altri aggiornamenti di questo tipo!