Jenelle Evans patrimonio netto

Jenelle Evans è una star televisiva americana con un patrimonio netto di $ 30.000. Janelle Evans è nata a Oak Island, nella Carolina del Nord, il 19 dicembre 1991, ed è apparsa nella seconda stagione del reality di MTV “16 e incinta.Durante la gravidanza e dopo il parto, ha vissuto con sua madre e il fidanzato di sua madre. In seguito ha concluso la sua relazione con il suo amante quando è entrato in difficoltà con la polizia ed è stata arrestata. Si è unita al cast di “Mamma adolescente 2” all’inizio del 2011, che segue le vite dei membri del cast della seconda stagione di “16 and Pregnant” mentre crescono i loro figli ed entrano nel mondo del lavoro. È nota per essere una “ragazza delle feste”.

Lei e il suo nuovo ragazzo sono stati incarcerati quando era in “Teen Mom 2”. Evans è stato arrestato più volte. La sua storia criminale includeva accuse di violazione di domicilio, possesso di droga e violenza. È una nota festaiola e bevitrice che in precedenza è scappata di casa. Ha subito protesi mammarie nel giugno 2012. Sua madre ha attualmente la custodia di suo figlio Jace.

Jenelle ha sposato Courtland Rogers nel dicembre 2012, ma ha abortito subito dopo perché ha affermato che Courtland l’ha attaccata. Ha chiesto il divorzio. Nel marzo 2013 è stata sottoposta a cure. Ha iniziato a frequentare Nathan Griffith dopo aver completato il trattamento. Jenelle è rimasta incinta per la seconda volta nel dicembre 2013.

Relazione di Jenelle Evans

Jenelle Evans è una donna devota che ha sposato David Eason, il suo amante. La relazione di Evans con David Eason è diventata stabile nel 2015. Si sono frequentati per un po’ prima di sposarsi nel settembre del 2017. Ensley Jolie è il figlio della coppia. Evans ha anche detto di essere felice di aver finalmente trovato la persona giusta.

Secondo i rapporti, la coppia si frequenta da un anno e mezzo. Entrambe le persone sembrano essere follemente innamorate l’una dell’altra. In precedenza era stata sposata con Courtland Rogers, mentre David vedeva qualcun altro. Tuttavia, in base alle loro circostanze attuali, la loro relazione ha molte promesse.

Jenelle Evans e David Eason per bambini

Jenelle ha due ragazzi da precedenti relazioni prima di incontrare David. Ha dato alla luce il figlio di Jace con il suo partner Andrew Lewis nel 2009. Lei e lui si sono separati nel 2009 dopo che è stato arrestato con l’accusa di droga. È stata sposata con Courtland Rogers dal 2012 al 2014. Kaiser, il suo secondo figlio dall’ex fidanzato Griffin, è nato nel 2015.

Nel gennaio 2017, lei e il suo fidanzato David hanno avuto il loro primo figlio, Ensley. David ha anche un figlio da una precedente relazione. Attualmente vivono con i loro quattro figli a Oak Island, nella Carolina del Nord.

Patrimonio netto di Jenelle Evans

Jenelle Evans, alta 5 piedi e 1 pollice, è un personaggio televisivo di realtà degli Stati Uniti che ha accumulato una grande ricchezza nel corso della sua carriera. Vive uno stile di vita lussuoso grazie ai soldi che guadagna dal suo lavoro. Tuttavia, a partire dal 2022, ha un patrimonio netto totale di $ 800.000 dollari.

Jenelle Evans è un’attrice di reality che è apparsa in Teen Mom 2 su MTV. È diventata una star di Internet, accumulando un gran numero di follower su Instagram e Twitter. Il suo primo assaggio di popolarità è avvenuto quando è apparsa su MTV 16 e Pregnant, un sequel di Teen Mom 2. Il curriculum è stato ispirato dalle sue sfide da adolescente incinta.

