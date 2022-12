Jeff Minter si riunisce con Atari per rifare il gioco arcade perduto Akka Arrh

Jeff Minter, il solitario sviluppatore di giochi arcade stravaganti e surreali come Tempesta 2000, Giraffa spaziale, e Polibioha annunciato il suo prossimo progetto: un “hypnotic new wave shooter” (sorpresa!) chiamato Akka Arrhin arrivo all’inizio del 2023 su Atari VCS, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, PC Windows e Xbox Series X.

Akka Arrh riunisce Minter con Atari, la società con cui ha collaborato Tempesta 2000la sua incredibile rivisitazione del 1994 del gioco arcade in grafica vettoriale del 1981 Tempesta. Minter e Atari in seguito litigarono e la compagnia bloccò di fatto l’uscita del suo sequel spirituale TxK su alcune piattaforme. Ma sembra che l’attuale boss di Atari, Wade Rosen, abbia sistemato le cose con il leggendario programmatore.

Akka Arrh, descritto dal comunicato stampa come “un’esplosione caotica di follia synthwave” e “un frenetico caleidoscopio di follia al neon”, è un adattamento di un cabinato arcade Atari incredibilmente raro del 1982, un prototipo che è stato testato ma mai completamente rilasciato dopo che i giocatori lo hanno trovato troppo difficile. Solo tre originali Akka Arrh Si sa che esistono cabinet, ma il gioco è stato recentemente reso disponibile come parte della compilation 2022 Atari 50: la celebrazione dell’anniversario.

Minter, che vive in una zona remota del Galles rurale e crea giochi da quando era un adolescente nei primi anni ’80, sembra aver sovralimentato questa curiosità vintage con le sue tipiche immagini annebbiate da viaggio acido, umorismo birichino ed energia caotica. Non è nemmeno la prima volta che adatta un leggendario gioco arcade perduto, anche se l’ispirazione per Polibioil suo sparatutto VR del 2017, era in realtà una leggenda metropolitana interamente immaginaria.