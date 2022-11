Isekai Quartet Stagione 3: Tutti i dettagli che devi sapere!

Anche se hai solo vagamente familiarità con alcuni popolari anime di Isekai, ti divertirai moltissimo a guardare ‘Quartetto Isekai.’ I personaggi non sembrano essere esattamente come le loro versioni originali a causa dell’animazione in stile chibi, ma questo stile di animazione li fa apparire più carini e in qualche modo rende anche le loro battute più divertenti.

A parte questo, le personalità di questi personaggi sono state perfettamente rappresentate e assomigliano molto a quelle delle rispettive versioni originali. Non c’è sviluppo del personaggio o trame generali qui, ma l’approccio delle risate al minuto è sufficiente per tenerti agganciato. Se segui ‘Isekai Quartet’ da un po’ e ti stai chiedendo se tornerà mai per una terza stagione, continua a leggere per scoprirlo.

Data di uscita della terza stagione di Isekai Quartet: quando sarà presentato in anteprima?

La prima stagione di “Isekai Quartet” è stata presentata per la prima volta il 10 aprile 2019 e si è conclusa il 26 giugno 2019, con un totale di 12 episodi. Successivamente, una seconda stagione è andata in onda dal 15 gennaio 2020 al 1 aprile 2020. “Isekai Quartet”, per la maggior parte, manca di una trama generale e non è stato adattato da una serie di manga o light novel.

Inoltre, i suoi personaggi sono essenzialmente versioni rianimate di altri popolari anime Isekai come “Re-Zero”, “KonoSuba”, “Overlord” e “La saga di Tanya il Male,’ quindi creare un’intera nuova stagione dell’anime non sarebbe troppo difficile per Studio PuYUKAI.

Inoltre, la popolarità degli anime Isekai è cresciuta ancora di più nell’ultimo anno. Quindi, per mantenere l’interesse dei fan esistenti dell’anime, i creatori di “Isekai Quartet” possono introdurre alcuni nuovi personaggi di altri famosi anime Isekai. La buona notizia è che la terza stagione di questo esilarante crossover chibi è già stata annunciata. L’account Twitter ufficiale dell’anime ha confermato la notizia condividendo un’immagine con la didascalia “La produzione del sequel è già stata decisa”. Sebbene non siano state rilasciate ulteriori informazioni, possiamo aspettarci che la terza stagione di “Isekai Quartet” debutterà a novembre 2020.

L’account Twitter ufficiale dell’anime ha confermato la notizia condividendo un’immagine con la didascalia “La produzione del sequel è già stata decisa”. Sebbene non siano state rilasciate ulteriori informazioni, possiamo aspettarci che la terza stagione di “Isekai Quartet” debutterà a novembre 2020.

Isekai Quartet doppiaggio inglese

Funimation ha una versione doppiata in inglese di Quartetto ‘Isekai.Crunchyroll ce l’ha anche con audio ufficiale giapponese e sottotitoli in inglese.

Di cosa parla Isekai Quartet?

Gli studenti della Classe 2 iniziano a trascorrere molto tempo insieme dopo essere stati misteriosamente convocati in una normale scuola. Usano le loro eccentricità per realizzare ogni tipo di ridicolo espediente, assicurandosi che il loro mondo apparentemente ordinario non sia diverso da tutte le strane terre da cui provengono.

Con il tempo, si avvicinano tutti e iniziano persino ad apprezzare la loro vita scolastica modesta ma strana. Nel frattempo, ogni anno, un nuovo studente trasferito si unisce a loro, rendendo le loro avventure ancora più emozionanti.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

