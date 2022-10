Irv Gotti Età, patrimonio netto: peso, moglie, figli 2022, ecc.

Irv Gotti ha un patrimonio netto di $ 25 milioni Produttore discografico hip-hop e R&B americano. Irv Gotti è noto soprattutto per essere il CEO e co-fondatore di Murder Inc., una nota casa discografica hip-hop. Tuttavia, Gotti ha lavorato a lungo come DJ e produttore discografico, contribuendo a numerosi singoli di alto profilo nel corso degli anni. Ha collaborato con Ashanti, Ja Rule, Jennifer Lopez, Jay-Z, DMX, Kanye West e molti altri. Irv è anche un esperto dirigente discografico che è esperto nel business della musica.

Oltre a questi risultati, Gotti è anche coinvolto nell’industria televisiva, avendo sviluppato la famosa serie BET “Tales”. La carriera di Irv ha probabilmente raggiunto il picco negli anni ’90, eppure continua a fare musica fino ad oggi. Inoltre, Gotti ha una lunga storia di problemi legali e scandali. Lui, come molti altri individui nella scena hip-hop, ha avuto faide con superstar come 50 Cent e altri. Si dice anche che abbia una lunga storia criminale e sembra che non sia stato in grado di tenersi fuori dai guai anche dopo aver “diventato grande” come produttore discografico.

Primi anni di vita

Irving Domingo Lorenzo Jr. è nato a Hollis, nel Queens, a New York City, il 26 giugno 1970. È stato allevato insieme a suo fratello Chris, ei due avrebbero poi fondato Murder Inc. Irving ha altri sette fratelli in tutto. Suo padre era un tassista e la famiglia era finanziariamente a corto. Lorenzo Jr. è stato finalmente convinto a iniziare il traffico di droga per generare denaro.

Per fortuna, l’avventura criminale di Irving è stata interrotta dalle autorità, che lo hanno arrestato subito dopo che aveva iniziato a spacciare crack e cocaina. Anche dopo presumibilmente “andando dritto“Lorenzeo Jr. conosceva molti criminali nel suo quartiere”.

Inizio carriera

All’inizio degli anni ’90, il quartiere di Irv Gotti era un focolaio di nuovi talenti per la fiorente scena hip-hop. Gotti è salito alla ribalta come giovane produttore di talento, pubblicando finalmente “The Natural” con Mic Geronimo nel 1995. Tuttavia, ha effettivamente sfondato dopo aver assistito alla produzione dell’album di debutto di Jay Z, “Ragionevole dubbio,” nel 1996.

Il disco ha lanciato la carriera di Irv Gotti, che si è presto ritrovato a collaborare con alcuni nomi importanti. Jay-Z è stato colui che ha suggerito a Lorenzo Jr. di modificare il suo nome d’arte in “Irv Gotti” in omaggio al leggendario signore della mafia di New York John Gotti.

Immobiliare

Irv Gotti ha pagato $ 3,636 milioni per una proprietà a Encino, in California, nel 2018. La casa era stata appena costruita un anno prima ed era considerata come una “casa colonica”. La casa si trova su un terreno di un quarto di acro con una piscina, una terrazza coperta e un pozzo del fuoco. La proprietà di 6.600 piedi quadrati comprende cinque camere da letto, una cabina armadio e un terrazzo privato.

Controversia

Irv Gotti era perseguitato dalle autorità nel 2003. A seguito di un’indagine, hanno perquisito la sede di Murder, Inc. e hanno presentato accuse di riciclaggio di denaro. Le autorità hanno affermato che sia Lorenzo Jr. che suo fratello avevano legami con noti signori della droga a New York, tra cui Kenneth “Supreme” McGriff. Si è poi scoperto che McGriff aveva fatto investimenti significativi in ​​”Crime Partners”, un film prodotto da Murder, Inc.

Non ha aiutato il fatto che Gotti avesse ufficialmente battezzato il suo studio di SoHo”Il Crackhouse” e ha tentato di presentarsi come un magnate della droga a pieno titolo. Diverse canzoni famose avevano testi che implicavano che Gotti fosse fortemente coinvolto in attività criminali. Tuttavia, come la maggior parte dei fan dell’hip-hop sa, molti attori del settore vogliono sviluppare un’immagine fittizia per se stessi per aiutare con l’autopromozione.

Gotti stava affrontando una pena detentiva di 20 anni per riciclaggio di denaro in una volta. È stato assolto da tutte le accuse nel 2005. Alla fine si scoprì che Gotti e McGriff erano amici d’infanzia cresciuti nella stessa zona povera, con scarse prove che indicavano un’autentica partecipazione criminale.

