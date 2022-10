Iron Man VR in arrivo su Quest 2, sviluppatore ora parte di Oculus Studios

Iron Man VR della Marvel è diretto a Meta Quest 2 a novembre, ha annunciato Meta martedì durante il suo evento Meta Connect, due anni dopo il debutto del gioco su PlayStation VR. Oculus Studios ha anche annunciato di aver acquisito lo studio dietro Camouflaj, una delle tre nuove acquisizioni annunciate martedì.

A unirsi a Camouflaj presso Oculus Studios ci sono Twisted Pixel, lo studio precedentemente di proprietà di Microsoft che ha lavorato su giochi come ‘Uomo di esplosione, Il pistoleroe LocoCycle; e Armature Studio, il team fondato da ex leader di Retro Studios e sviluppatore di ReCore e la versione in realtà virtuale di Resident Evil 4 per Quest 2. Negli ultimi anni Twisted Pixel è passato allo sviluppo della realtà virtuale, con un quartetto di giochi per piattaforme Oculus (Il cuore di Wilson, B-Team, disertoree Via del Guerriero).

Oculus Studios non ha annunciato nuovi progetti da quei team, ma ha dichiarato in un comunicato stampa che lavoreranno su “giochi ambiziosi e lungimiranti” per la realtà virtuale.

Iron Man VR della Marvel è stato originariamente sviluppato da Camouflaj, lo studio dietro Repubblica — e rilasciato su PlayStation 4 come parte di una collaborazione con Sony Interactive Entertainment. La versione Meta Quest 2 del gioco implica che i piani del produttore di PlayStation di portare i suoi giochi su PC includono anche piattaforme non PlayStation VR. Endeavour One, lo studio dietro Arashi: Castelli del peccato per PSVR, sta assistendo Camouflaj con il port.