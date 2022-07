Invader Zim, Danny Phantom e altri personaggi di Nickelodeon in arrivo su Smite

Il popolare MOBA Smite consiste nel raccogliere personaggi del folklore e della mitologia di tutto il mondo e metterli l’uno contro l’altro. Vedrai personaggi del calibro di Sir Lancelot e Shiva the Destroyer sfidarsi nelle varie modalità di gioco. I personaggi dei cartoni animati di Nickelodeon potrebbero non adattarsi esattamente al conto, ma questo mese stanno comunque incrociando il gioco. Cinque eroi di diverse epoche si uniscono al roster come nuove skin.

Come dimostra umoristicamente il trailer di Smite x Nickelodeon, Powdered Toast Man (Ren & Stimpy), Zim (Invasore Zim), Danny Fantasma (Danny Fantasma), Rock (La vita moderna di Rocko) e XJ9 (La mia vita da robot adolescente) sono in arrivo. Come accennato, i cinque non sono personaggi completamente nuovi, ma saranno opzioni skin per gli eroi esistenti: Powdered Toast Man per Gilgamesh, Zim per Cupido, Danny Phantom per Janus, Rocko per Danzaburou e XJ9 per Freya. Non esiste una data di uscita esatta per la squadra, ma è stata promessa per questo mese, luglio.

Non è la prima volta che Smite ha avuto un crossover. I pezzi grossi dei Transformers Optimus Prime, Megatron e Starscream si sono uniti al roster l’anno scorso e un set di skin modellate sulla band nu metal Slipknot ha persino fatto il taglio all’inizio di quest’anno. In entrambi i casi, i nuovi personaggi erano legati a uno speciale passaggio di battaglia. Nessun passaggio del genere è stato menzionato per la formazione Nickelodeon, ma non sarà sorprendente vedere una volta arrivati.

Naturalmente, c’è già uno sfogo per i fan di Nick da buttare giù come questi personaggi: Nickelodeon All-Stars Brawl. In effetti, tutti e cinque sono personaggi confermati anche per quel platform fighter. Powdered Toast Man, Zim e Danny Phantom facevano parte del gioco il primo giorno, mentre Rocko e XJ9 vengono aggiunti come DLC. Il gioco ha anche visto un grande aggiornamento a maggio, che ha aggiunto doppiaggio, oggetti e altro.