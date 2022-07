Inscryption arriverà su PlayStation ad agosto

Per coloro che aspettano di giocare al miglior gioco del 2021 su PlayStation, non aspettare oltre. Beh, non ancora per molto. Devolver Digital Crittografia arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 30 agosto. I preordini sono ora disponibili.

Il porting per PlayStation è stato annunciato all’inizio di questo mese, con alcune funzionalità bonus su misura per le console. Ad esempio, la voce del tuo compagno proverrà dall’altoparlante all’interno del controller DualShock 4 o DualSense. I controller si accenderanno anche in tandem con il gameplay. Su PS5, il controller offrirà un feedback tattile.

Crittografia è un gioco horror psicologico di costruzione di mazzi, tipo canaglia, escape room e horror che scompiglia le aspettative dei giocatori. È stato lanciato l’anno scorso su PC Windows. Lo staff di Polygon lo ha votato come il nostro gioco dell’anno nel 2021, con l’editore di recensioni Mike Mahardy che ha detto: “quando Crittografia è al suo meglio, e i suoi sistemi di fusione dei generi stanno alimentando la sua narrativa, e le sue meccaniche di costruzione del mazzo raccontano una storia che può essere raccontata solo attraverso l’interattività, non c’è nient’altro di simile.